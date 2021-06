AMLO va por tres reformas constitucionales: eléctrica, electoral y de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres reformas constitucionales en materia Eléctrica, Electoral y de Seguridad para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asegurar la independencia en los comicios y eliminar legisladores por la vía plurinominal, así como incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La primera reforma será presentada este año o a principios del próximo y las dos restantes antes del 2023, dijo en la conferencia mañanera y señaló que será responsabilidad de la nueva legislatura federal aprobar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo federal.

“Nos quedan tres reformas constitucionales, tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias para el pueblo y la nación, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión para dejarle el mercado de la industria eléctrica a empresas extranjeras que se apoderaron del país”, expresó el mandatario.

Al respecto, dijo que el gobierno federal anterior afectó a los usuarios y consumidores pequeños porque la reforma constitucional aprobada en ese entonces por el Congreso de la Unión solo benefició a empresas privadas, quienes reciben a la fecha subsidios en detrimento de la operatividad de la CFE.

“Tan abusaron que una empresa española Iberdrola se atrevió a ofendernos contratando como empleado al expresidente (Felipe) Calderón y también a la que había estado de secretaria de Energía se la llevaron a trabajar a la empresa”, recordó.

Luego, dijo que se requiere una reforma Constitucional para que los usuarios domésticos, los pobres e integrantes de la clase media no paguen más por la luz que las grandes corporaciones.

“Porque así está ahora, porque las tarifas más bajas las pagan los empresarios”, indicó AMLO.

Luego, señaló que las empresas privadas que ofrecen el servicio de energía eléctrica no van a desaparecer, van a continuar, pero advirtió que se va a “poner orden” para que el 54 por ciento de la industria eléctrica pertenezca a la CFE y el 46 por ciento a las corporaciones.

“Ahora como está la Ley, por la reforma constitucional que hicieron, aunque tenga capacidad de generación, la CFE no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión”, dijo y remató:

“Yo no quería llegar a una reforma Constitucional en materia Eléctrica por eso se hizo una reforma a la Ley y todavía no se publicaba la Ley aprobada y comenzaron los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional”, advirtió el presidente López Obrador.

Enseguida, soltó: “Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión pues que asuman su responsabilidad”.

Reforma electoral

Luego, hizo referencia a la segunda reforma constitucional enfocada en el tema Electoral y dijo que se trata de garantizar la independencia en todo el proceso de las elecciones.

“Que no domine el conservadurismo, que haya democracia porque durante mucho tiempo, se han inclinado los que deberían actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados”, señaló el mandatario.

Mencionó que su reforma Electoral buscará renovar el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con personas de “inobjetable honestidad, rectos y auténticos demócratas”.

“Se los dije a los empresarios: ¿Qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen, de clase, actúe con rectitud”, señaló el presidente Obrador en referencia a la reunión que sostuvo recientemente con representantes del sector empresarial en Palacio Nacional.

Enseguida, arremetió en contra de los actuales consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

“No el que dice que “no podemos permitir que llegue a la presidencia un populista, luego entonces hagamos todo para evitarlo hasta robarnos la elección, hagamos un fraude patriótico”. No, sea quien sea, si el pueblo lo decide, tiene el derecho gobernar o ¿queremos solo una democracia para las elites, kratos sin demos, poder sin pueblo?”, cuestionó AMLO.

También, reprochó los recursos económicos que se destinan a los procesos electorales y el elevado número de legisladores que llegan a la Cámara de Diputados federales y el Senado por la vía plurinominal.

“No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos para partidos políticos, el INE y el Tribunal. No está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo, a bajar esos costos, necesitamos esos recursos para los programas sociales”, consideró el presidente Obrador.

Luego, cuestionó el tema de los legisladores plurinominales: “¿Por qué tantos diputados? ¿Por qué no se quedan solo los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales y también en la cámara de Senadores?”.

“Vamos a reformar la Ley y Constitución para que haya democracia plena, también si no quieren los legisladores como decía Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón”, sentenció.

Incluso, recordó que a los partidos se reparten la integración de los órganos electorales y aseguró que buscará renovar a los actuales consejeros y magistrados del INE y el TEPJF.

“Resulta que son los partidos los que nombran a los consejeros del INE, se reparten y así está el Tribunal electoral. Tenemos que buscar la forma en que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, y no estén controlados por el Ejecutivo y tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía y grupos conservadores”, indicó el mandatario.

Y remató:

“Qué es eso que un consejero escriba un libro contra el populismo, no saben qué es, pero es una etiqueta, señalamiento o estigma ¿Cómo un juez va a hablar así? ¿Por qué no actúan con discreción?”, criticó de nueva cuenta el presidente Obrador sin mencionar nombres.

La Guardia Nacional a la Sedena

La tercera reforma constitucional, es en materia de Seguridad y se enfoca en incorporar la Guardia Nacional a la Sedena para evitar lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón que se distorsionó el objetivo de la extinta Policía Federal.

Incluso, recordó que el secretario de Seguridad Pública de la administración calderonista, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“Esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo, nunca tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles. Manejaban mucho dinero con poca trasparencia porque consideraban el presupuesto como asunto de seguridad nacional y no informaban, vean el caso de los reclusorios”, recordó el tabasqueño.

“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando y no queremos que después pase a Gobernación y en seis años esté echada a perder. En su momento voy a proponer que forme parte de la sedena como existe la Fuerza Aérea, una rama porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, señaló el presidente.

Luego, dijo que primero va a proponer la reforma constitucional en materia Eléctrica para este año o principios del próximo. El año que viene (2022), la reforma Electoral y en 2023, una vez que se acredite el funcionamiento de la Guardia Nacional, será la iniciativa en materia de Seguridad.

“Es para debatirlo como tiene que ser para que se conozca en su momento, voy a elaborar las iniciativas con toda la argumentación”, indicó.