Analizan cancelar la visita de Kamala Harris al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la polarización entre los legisladores podría opacar el encuentro planeado con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

En tal sentido, la Cámara Alta y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizan cancelar la visita de la funcionaria estadunidense, indicó Monreal en un mensaje en redes sociales.

El exgobernador de Zacatecas explicó que la invitación a Harris era natural por su calidad de presidenta del Senado de Estados Unidos, sin embargo, dijo, generó "reacciones mixtas entre colegas parlamentarios".

“El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente. Lo he dicho, lo hemos dicho una y otra vez: nuestra misión es tener un Senado plural, productivo, eficaz, y ante la ausencia de consensos amplios siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita afortunada y consensuada, por eso estamos de acuerdo con la Cancillería en revisar la posibilidad de que este encuentro se dé en una ocasión próxima", explicó el senador.

Señaló que el Senado buscó el encuentro con Kamala Harris porque en la reunión que tendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario enfocar los esfuerzos en los retos comunes, como el desarrollo regional y la migración.

“El Senado ha buscado resolver asuntos por consenso, sin embargo, ahora hay algunas voces que se han expresado que temen que el proceso electoral en México y la polarización que indiscutiblemente está dominando el espacio público, opaquen un encuentro que debería gozar del ambiente más favorable", advirtió Monreal.