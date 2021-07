En el caso Toledo hay suficientes pruebas de enriquecimiento ilícito: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo esperar que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados actúe con base en las pruebas que le dio la Fiscalía General de Justicia capitalina para demostrar la responsabilidad del legislador Mauricio Toledo en el delito de enriquecimiento ilícito, y con ello le quiten el fuero constitucional para que pueda ser detenido y procesado penalmente.

“No es un asunto de confianza. Yo espero que actúen con base en las pruebas que les envió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que entiendo son pruebas suficientes”, manifestó en videoconferencia.

Se prevé que este miércoles la Sección Instructora en San Lázaro defina si el exdelegado en Coyoacán se queda sin la protección constitucional por el delito mencionado, que a su vez podría derivar en corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre la diputación que el exlegislador local petista ganó en Puebla con la bandera de Morena y la llamada “Cuarta Transformación”, a lo que contestó:

“A mí, en particular, no me parece. No me parece que haya ocurrido así y espero que haya la continuidad de este desafuero que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque tienen pruebas suficientes”.

Y recalcó: “No es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito”.

El pasado 24 de enero, la Fiscalía dirigida por Ernestina Godoy solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Toledo Gutiérrez, y el 28 de abril entregó a los diputados federales un informe con las pruebas de las presuntas irregularidades en los ingresos del experredista.