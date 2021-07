FGR detectó irregularidades en absolución del Güero Palma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó y dio a conocer los detalles sobre la orden de reaprehensión en contra del narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, que se cumplimentó este martes 13, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, al obtener, de un Tribunal Unitario, la revocación de una sentencia absolutoria.

El Juez que revocó la sentencia absolutoria a favor de El Güero Palma, consideró que en ella, se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento que trascendió al resultado de la sentencia definitiva, en perjuicio de la Representación Social de la Federación.

“El Secretario en funciones de Juez de Distrito, indebidamente privó de valor a las pruebas torales en las que la FGR fundó su acusación, además de que vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal en detrimento del órgano acusador”, señaló la dependencia.

El secretario en funciones de Juez, que dejó en libertad a Palma Salazar, “realizó un análisis incorrecto y superficial respecto de la aplicación del principio ne bis in idem o non bis in ídem”, de acuerdo con la fiscalía.

Este principio, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Debido a este análisis “incorrecto”, se determinó revocar la sentencia absolutoria dictada por el Secretario a Jesús Héctor Palma por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y ordena al Juez de la causa reponer el procedimiento en los términos señalados en la propia resolución.

Por ello, se ordenó la reaprehensión en el Centro Nacional de Arraigo, en donde se encontraba bajo la medida cautelar de arraigo, a fin de que sea puesto a disposición del Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco para la prosecución de la causa penal, seguida por la probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, el 12 de julio de 2021, el Ministerio Público Federal notificó a Palma Salazar, el levantamiento de la medida cautelar de arraigo al que se encontraba sujeto y posterior a ello, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron la orden de reaprehensión.

Por ello, durante las primeras horas de ese martes 13 de julio, se regresó al detenido al Centro Federal de Readaptación Social 1, Altiplano.

Palma Salazar enfrenta ahora la probable comisión del delito de delincuencia organizada, en su hipótesis de delitos contra la salud.

Desde el pasado 30 de abril de 2021, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco dictó sentencia absolutoria a favor de El Güero Palma, por lo que el 3 de mayo de 2021, la FGR presentó un recurso de apelación en contra de dicha sentencia.

El fin de que se examinara, conforme a estricto derecho, si en la resolución impugnada no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se trasgredieron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.

Por lo anterior, el 12 de julio de 2021, con base en los argumentos expresados por el Ministerio Público Federal (MPF), el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito al resolver el recurso de apelación mencionado, revocó la sentencia absolutoria impugnada y giró orden de reaprehensión en contra de Jesús Héctor Palma.