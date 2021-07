AMLO exhibe racismo del defensor de DDHH René Bolio en protesta panista frente a embajada de Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el caso de la protesta que hizo ayer un grupo de panistas frente a la embajada de Cuba en México, donde el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio lanzó expresiones homofóbicas y racistas contra un funcionario cubano, para expresar la necesidad de crear una nueva clase media alejada del clasismo y el individualismo.

Incluso, pidió que exhibieran en pantalla el video de la confrontación registrada ayer, afuera de la embajada de Cuba en México, ubicada en la colonia Polanco de esta ciudad, donde se observa a René Bolio expresar lo siguiente:

“No me toques maricón, no me toques, son maricones”, dijo el presidente de la CMDH durante la trifulca en la avenida presidente Masaryk y luego dijo que “el guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano”, expresó en referencia al diplomático cubano con el que se confrontó física y verbalmente.

Al respecto, el presidente López Obrador puso este ejemplo de protesta para señalar que por eso insiste en hablar sobre una nueva clase media, donde se tengan “ingresos, los satisfactorios básicos para vivir y ser feliz con solidaridad, con fraternidad con respeto, con moral, con ética, ese es el ideal para vivir en una sociedad mejor”, indicó.

Dijo que el tema de una nueva clase media se debe poner a debate, aunque se esté en contra, pero “esto es lo que importa para que podamos vivir mejor”.

Enseguida, se refirió directamente a René Bolio y la trifulca que protagonizó ayer afuera de la embajada de Cuba en México:

“Es presidente de derechos humanos, no sabe lo que dice porque es una formación y no es él solamente. A eso es lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad y ya en personas mayores es muy difícil que se den los cambios, lo único que se logra es que se queden callados pero la mentalidad está ahí, nada más por cuestiones de hipocresía no lo externan, pero a la primera, les brota, les sale”, sentenció el mandatario.

Luego, cuestionó: