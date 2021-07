Falso que Israel obstaculice extradición de Zerón por postura de México sobre Palestina: SRE

WASHINGTON (apro) – El gobierno del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, niega tener como rehén el pedido de extradición de Tomás Zerón de Lucio, por la posición del gobierno mexicano sobre Palestina, asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

La aclaración del gobierno israelí ocurrió esta mañana luego de que el diario estadunidense The New York Times, publicara en su sitio de internet una nota afirmando que no avanza el pedido de extradición de Zerón de Lucio por el conflicto palestino.

“Nuestro embajador (Mauricio Escanero) en Israel se reunió ayer (miércoles 14 de julio) con funcionarios de ese país y no le transmitieron ningún mensaje en ese sentido, puede ser que esa notificación (al New York Times) la hiciera alguien cercano al exprimer ministro Benjamín Netanyahu”, apunta el alto funcionario de la cancillería mexicana.

Es más, la próxima semana se llevará a cabo en la capital de Israel una reunión que encabezará el embajador Escanero por el gobierno de México, para hablar precisamente del pedido de extradición de Zerón de Lucio, de acuerdo con el funcionario de la SRE.

El año pasado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó al de Netanyahu, entonces primer ministro israelí, la captura con fines de extradición de Zerón de Lucio, acusado de manipular evidencias, entre otros delitos, del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Citando bajo la condición del anonimato a un “alto funcionario del gobierno de Israel” el NYT informó sobre el impase del pedido de México sobre quien fuera el director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El rotativo estadunidense anotó en su despacho que el gobierno de Israel también tiene atorado el pedido de asilo político que les ha hecho Zerón de Lucio, quien vive en ese país desde 2019 cuando huyó de México.

“El funcionario citó a las políticas del gobierno de López Obrador que de manera repetida apoya resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre derechos humanos que critican a Israel”, enfatiza New York Times en la nota publicada en su sitio de internet.

“Incluidas las decisiones de investigar el asesinato en 2018 de manifestantes palestinos en la franja de Gaza durante un breve período de enfrentamientos con el grupo Hamas en mayo pasado”, agrega.

También bajo la condición del anonimato porque el funcionario de la SRE que habló con Proceso explica que, “la consulta aclaratoria se realizó inmediatamente después de la publicación del New York Times y corresponde al gobierno de Israel aclararlo”, suelta otro detalle:

“Es posible que lo dicho al New York Times provenga de la misma fuente cercana a Netanyahu, que ofreció al gobierno de Estados Unidos (bajo Donald Trump) tecnología para edificar el muro en la frontera y evitar la llegada de mexicanos a territorio estadunidense”, explica.

El embajador Escanero es un experto en negociaciones complicadas con otros países y casos de derechos humanos y extradiciones, él fue quien negoció recientemente para México un Acuerdo con la Unión Europea.