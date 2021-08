No veo voluntad en los ministros para transformar el Poder Judicial, "ojalá me equivoque": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial fue blanco hoy de una nueva embestida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera.

Ahora el mandatario reiteró que no se quedará callado ante las injusticias y los actos de corrupción que cometen los impartidores de la justicia en el país y pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que asuma un papel más activo para cambiar las cosas en el Poder Judicial.

Recordó que el CJF es el encargado de vigilar la conducta de jueces, magistrados y ministros, de conformidad con la ley.

Además, el mandatario dejó en claro que no realizará una reforma al Poder Judicial como la realizada por el exmandatario Ernesto Zedillo en 1994, cuando redujo el número de ministros de 26 a 11 y en donde aprovechó para jubilar a quienes se encontraban en dicha posición.

Al hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador sostuvo que no ve voluntad en los ministros para transformar el Poder Judicial.

“En el caso de los ministros, la mayoría no quieren el cambio, no veo que haya voluntad, ojalá me equivoque, pero no los veo con interés de hacer justicia, tienen una concepción en el mejor de los casos, muy ortodoxa en la aplicación de la ley, no son capaces de entender de que la ley se hace para la gente”, lamentó.