Crisis de agua en Morelos es responsabilidad de edil de Cuernavaca: Cuauhtémoc Blanco

Postura. Dijo que el presidente municipal de Cuernavaca no puede simplemente “lavarse las manos”. Foto: @cuauhtemocb10

CUERNAVACA, Mor. El gobernador de Morelos y exalcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que la crisis de escasez de agua en la capital del estado que ha provocado bloqueos y manifestaciones durante la última semana, es responsabilidad del actual edil, el morenista Antonio Villalobos Adán, “porque tiene gente mafiosa” en el Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC).

¿A qué se refiere con “gente mafiosa”?, se le preguntó: “porque es la caja chica del ayuntamiento”. Dijo que el alcalde “no puede lavarse las manos” en la crisis que ha mantenido a unas 60 mil personas sufriendo por agua a lo largo de varios meses. “Es su responsabilidad, porque nosotros (cuando fue alcalde capitalino de 2016 a 2018) sí pagamos a la CFE y él llevó el adeudo a 280 millones de pesos, no se vale”.

Y es que prácticamente todas las colonias de Cuernavaca han sufrido de desabasto de agua potable durante los últimos años en distintos periodos. No obstante, la crisis se hizo más evidente luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía a los pozos municipales debido a un adeudo de 267 millones de pesos por el suministro de electricidad.

Este rezago histórico ha sido paliado por las distintas administraciones municipales, sin embargo, es la primera vez que alcanza un monto tan importante, similar al 25% de los recursos presupuestales en un año de la capital. Durante la última semana, vecinos de distintas colonias de Cuernavaca han llevado a cabo bloqueos callejeros y carreteros para demandar la conexión de los pozos, el pago del adeudo y el castigo a los responsables.

El viernes pasado, pobladores de varias colonias cuyos pozos de agua se mantenían funcionando, decidieron montar guardias en las bombas de agua para cuidar que no se acercaran trabajadores de la CFE: “El adeudo no es nuestro, nosotros pagamos el agua. Así que si vemos a un trabajador de la CFE que se acerca a nuestros pozos, lo vamos a detener, lo vamos a amarrar y a exhibir, porque nosotros no tenemos la culpa”.

Blanco Bravo, dijo en entrevista con medios de comunicación que el presidente municipal de Cuernavaca no puede simplemente “lavarse las manos”, porque “es un asunto que le concierne”.

Aseguró que la gente tiene todo el derecho de protestar y exigir agua, porque paga el agua. Se comprometió a intervenir ante las autoridades federales para gestionar una negociación del adeudo.

Por su parte, el presidente municipal no ha participado en actos públicos de ninguna índole a lo largo de los últimos 10 días. El jueves pasado, en medio de múltiples manifestaciones y bloqueos en la capital, algunos funcionarios del ayuntamiento se presentaron ante los medios durante cinco minutos para decir que “estamos gestionando la reconexión eléctrica de los pozos”, y se retiraron sin responder preguntas.