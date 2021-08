Lord Molécula pide incluir en la mañanera nueva sección para exhibir a quien más insulte a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más, “Lord Molécula” el reportero de la corbata de moñito, cuyo nombre real es Carlos Pozos, se llevó los reflectores en la conferencia mañanera al proponer al presidente Andrés Manuel López Obrador que añada una sección más a sus conferencias con el nombre de ‘El Chongo de la Semana’ o el ‘Hulero de la Semana’.

La idea es, explicó, para exhibir al locutor, conductor o periodista que más insulta al mandatario.

"Aquí no se estigmatiza a periodistas ni a medios": Ana Elizabeth García Vilchis

Además, propuso que los reporteros que asisten a las mañaneras participen en el “Quién es quién en las mentiras de la semana”, con el propósito de hacer un mejor análisis de la información expuesta a lo largo de la semana.

Al detallar sus propuestas, “Lord Molécula” dijo que, en el primer caso, hay “cuentachistes o standuperos” que se sienten periodistas y que utilizan un lenguaje “pobrísimo” y no hay nadie que les ponga freno.

“Existen hoy por hoy, cuentachistes, standuperos que se sienten periodistas que tienen un lenguaje muy pobre y más bien, yo diría… pobrísimo, de extrema pobreza, y no hay nadie que les diga ‘hasta aquí es la libertad’”

Sin embargo, López Obrador objetó la propuesta de instituir el premio “El chongo de la semana” o “El hulero de la semana”, con el argumento de que no hay ninguna necesidad de “rebajar” ni “vulgarizar” la mañanera.

En lo que sí coincidió con “Lord Molécula” es en que deben analizarse los múltiples ataques de la prensa hacia su gobierno.

“No, miren, esto, con todo respeto, no hay que rebajarlo. Vulgarizarlo. No. Es interesante como fenómeno, porque esto no había sucedido desde la Revolución… que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente”