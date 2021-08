"Ejerce demasiada presión" reclama un alumno a un maestro de Derecho y se viraliza

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Entre risas burlonas, una persona grabó a su compañero Alex, de su clase virtual, reclamándole a su profesor por la forma como imparte su clase, pues “ejerce demasiada presión”.

El profesor respondió que no acepta la presión y que nadie le pregunte, pero el estudiante le contestó que le gustan los maestros exigentes, pero no se siente cómodo en clase con él.

#VideoViral uD83DuDCF9 Estudiante de #Derecho reclama a profesor por su forma de enseñar y se hace viraluD83EuDDD1??? "Con usted no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace" uD83DuDE33 pic.twitter.com/e3Gc6HVYqs

Una usuaria abogada le recomendó buscar otra profesión porque los litigantes necesitan temple para las situaciones de tensión, carácter fuerte y decisión. “No esa personalidad débil para defender ante un juez con argumentos”.

Otro señaló que mejor se buscara clases de ballet, a lo que le respondieron que en el mundo de la danza hay mucha presión y quienes enseñan “son unxs perrxs (sic)”.

El productor de música, video y “muchas parodias”, Carlos Chavira, compartió el video con el siguiente mensaje: “Qué difícil vida llevan estos cabrones”.

En el video se escucha a Alex decir: “Y ejerce demasiada presión y es que apenas llevo una semana de conocerlo y quien me conozca de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted, no puedo”, dijo y ahí se escucharon las risas de quién lo grabó y hasta golpeó una mesa con sorna.

“Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada. La verdad no puedo, tengo que sentirme más en confianza y la verdad es que usted no lo hace”, agregó, ante la mirada insólita del profesor de la clase de Derecho.