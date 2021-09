Lo que verdaderamente dolió a AMLO el día de su retención, según la CNTE

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Lo que verdaderamente le dolió al presidente Andrés Manuel López Obrador no fue quedarse sin mañanera, sino que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desobedeciera su “llueve, truene o relampaguee” para el regreso a clases, afirmaron líderes magisteriales.



En conferencia de prensa, Javier Saavedra Carrasco, vocero de la CNTE en Chiapas, dijo que el incidente del pasado viernes 27 frente al cuartel general de la VII Región Militar, en esta ciudad, fue “el pretexto perfecto” para que el presidente se declarara “rehén” y no ingresara a la conferencia de prensa mañanera, desde donde, subrayó, “manipula y administra los conflictos de este país”.



Asimismo, deslindó a la CNTE del exgobernador Manuel Velasco Coello, pues si en algún gobierno sufrieron más los embates, dijo, fue en el sexenio del ahora senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Saavedra sostuvo que en la “manifestación pacífica” del pasado viernes 27 participaron, además de la CNTE, estudiantes y trabajadores de la salud, y se realizó en total apego a los derechos de libre expresión que les otorga la Constitución Política Mexicana.



Entre las demandas principales de los maestros destaca la exigencia de abrogar la nueva mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, además de desaparecer el organismo administrativo Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y atender las problemáticas planteadas en siete mesas temáticas.



Señalaron que recurrieron a esa forma de protesta ante la cerrazón del gobierno federal y del presidente López Obrador, quien hasta ahora no ha querido recibirlos en Palacio Nacional.



“Los hechos refieren que la comisión política de la Sección VII se acercó a la unidad vehicular donde se trasladaba el presidente de la República para solicitarle de manera respetuosa y pacífica un espacio de diálogo en atención a las demandas. La respuesta del mandatario fue un rotundo no”, dijo Saavedra Carrasco.



Indicó que el presidente, en lugar de atender y establecer un compromiso formal de diálogo, descalificó a la CNTE y declaró que “prefería no entrar a la mañanera que caer en el chantaje”.



“De esta forma, la manifestación pacífica se convirtió en el pretexto perfecto para declararse ‘rehén’ y no ingresar a la conferencia de prensa mañanera”, soltó el líder magisterial.



De igual manera, acusó que los medios de comunicación y redes sociales fueron copados por diversos personajes, entre ellos legisladores, periodistas, moneros e intelectuales afines a la autodenominada Cuarta Transformación, quienes utilizaron un discurso irritante y de linchamiento mediático con expresiones como “radicales”, “conservadores” y “hordas”.



Incluso, dijo, medios y periodistas afirmaban que se había retenido al mandatario contra su voluntad, cuando él mismo expresó que prefería permanecer en ese espacio en “resistencia” y “protesta”, orientando a la opinión pública contra la CNTE.



Para la Coordinadora, recalcó Saavedra Carrasco, lo más grave es que el de López Obrador es un gobierno que manipula y administra los conflictos desde la conferencia de prensa mañanera, para con ello proyectarse ante la sociedad como un gobierno democrático, pero sobre todo como un gobierno de “soluciones” y así ganar el consenso social.



El líder magisterial se quejó de que también los han acusado de coincidir con Claudio X González, estar aliados con la ultraderecha (FRENAA) y ser parte del “golpe blando” contra la 4T.



La CNTE, recalcó, es una organización de trabajadores de base que fue fundada hace 41 años, se rige bajo sus 22 principios que le dan vida orgánica, es independiente de partidos políticos y mantiene la lucha de clases, defiende la educación pública y el empleo, y trabaja por la democratización del SNTE y del país.



Según el líder magisterial, la CNTE se ha mantenido abierta al diálogo, por lo que exigieron la reinstalación inmediata de la mesa nacional.



No al regreso a clases



En cuanto al inicio del periodo escolar 2021-2022, la CNTE advirtió que no regresará a clases porque en días pasados realizó una encuesta nacional para conocer la opinión de las madres, padres de familia y tutores, y estuvieron en desacuerdo ante la crisis de salud que se vive por la pandemia de covid-19.



Detalló que los resultados arrojaron que 81.7% de los encuestados, de un universo de 60 mil 026, no están en condiciones de enviar a sus hijos(as) a la escuela, principalmente en lo que tiene que ver con educación básica, ante el incremento de la tercera ola y los fallecimientos por la variante Delta.



Destacó que no se oponen al inicio del periodo escolar 2021-2022, pero sí a las clases presenciales y, por tanto, al modelo híbrido.



“En tanto, para el inicio de clases hemos consensado con las madres, padres de familia y tutores, trabajar en la modalidad a distancia con estrategias metodológicas y pedagógicas didácticas, acorde al contexto de los estudiantes, que consiste en cuadernillos de trabajo semanales o quincenales, con clases en línea o virtuales, implementando el programa educativo emancipador de la CNTE. Esto ocurrirá hasta que las condiciones sean favorables y no pongan en riesgo la salud y vida de la comunidad escolar”, advirtió la Coordinadora.