López Obrador ha sido el presidente "más íntegro y honesto" en la historia del país: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la sesión plenaria del Congreso de la Unión, este miércoles, el senador Ricardo Monreal aseguró que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente “más íntegro y honesto” en la historia del país.

Al fijar la posición de Morena, luego de la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el exgobernador de Zacatecas sostuvo que a mitad del camino el gobierno federal ha sentado las bases de un cambio verdadero desde el Legislativo, plasmando en la Carta Magna “los principios que en 2018 llevamos a las urnas y que hoy son letra viva y derecho vigente en nuestro país”.



“Nunca más la subordinación del primero al segundo ni del segundo al primero, siempre el Estado público será preferente, nunca los poderes fácticos podrán sobreponerse ni situarse por encima de la Presidencia de la República”, respondió a las críticas de la oposición, a la que dijo que no admite los insultos, denuestos y descalificaciones.



“No podemos admitir sus discursos de odio y de rencor, no podemos de ninguna manera admitir todo ese tipo de expresiones que los sitúa en caminos y callejones sin retorno. No es así, tienen que aceptar que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más honesto en la historia del país. No pueden negar que Andrés Manuel ha sido el presidente más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en su atención y en su función. No pueden negar que es el presidente que se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. No pueden negar que el presidente se sacudió de la vieja parafernalia de los privilegios del poder”, externó.

Desde la tribuna del palacio legislativo de San Lázaro, Monreal destacó, entre los logros del gobierno de López Obrador, que no hay nuevos impuestos y no hay más deuda, y reclamó a los opositores por criticar lo que se ha hecho en tres años.

“El bloque opositor gobernó durante los últimos 100 años; hasta hace apenas tres años dominaban todo y sólo nos heredaron miseria, saqueo, robadera. Nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos, eso es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes, por eso no puedo sino extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor. Ustedes estuvieron 100 años gobernando, nosotros llevamos tres, y por eso deberían aceptar que el presidente López Obrador ha sido un buen presidente”.

Y finalmente rechazó que haya una obediencia ciega en la aprobación de las iniciativas presidenciales, “porque las reformas constitucionales, si no se aprueban por ustedes, no hubiesen sido aprobadas. En todas las reformas hubo aportaciones de la oposición, nos sentamos, dialogamos, discutimos y aprobamos”, remató.