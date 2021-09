AMLO advierte a Ancira: No obtendrá beneficios si busca con abogados "leguleyos" incumplir acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al empresario Alonso Ancira Elizondo, que cumpla con el acuerdo que hizo con la Fiscalía General de la República (FGR), para resarcir el daño causado a Petróleos Mexicanos (Pemex), por la venta de “la planta chatarra” de Agronitrogenados en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la conferencia matutina, el mandatario anunció que va a solicitar al titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero que haga público el acuerdo pactado con el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), y que ahora se niega a cumplir.

“Entonces, sí ya él tenía un acuerdo o tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no les haga caso a los abogados; porque ni siquiera esté pensando que ya una vez que yo me vaya, ya va poder él, pues eso es una aventura. No hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad y el vivir en paz, sobre todo con nuestra conciencia”, indicó el mandatario.

Incluso, dijo que tampoco les haga caso a sus amigos políticos del PRI, como el actual coordinador de los diputados federales del tricolor, el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez.

“Como no es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo: ‘No va a pasar nada, no te preocupes’. Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, (Rubén), Moreira, que no esté pensando que porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no”, advirtió.

Al respecto, dijo que el empresario Alonso Ancira no solo prestaba dinero y ponía un avión privado al servicio de Rubén Moreira, sino de otros políticos a los cuales no se refirió por su nombre.

“Pues no lo van a ayudar, además no pueden”, soltó el mandatario y dijo:

“Ya esto cambió, ya ni el presidente, eso cuesta trabajo que se entienda, el presidente no puede garantizarle impunidad a nadie, no sólo por mis convicciones, porque nunca lo haría, sino porque ya la fiscalía es autónoma y el Poder Judicial es independiente. Y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral, porque entonces ya no tendría autoridad política y ya no sería un digno representante del pueblo de México”, sentenció.

Por ello, el presidente recomendó a Alonso Ancira cumplir con el acuerdo que tiene con la FGR para reparar el daño económico causado a Pemex con la venta de una planta chatarra.