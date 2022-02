AMLO refrenda críticas a Aristegui y afirma: el periodismo independiente es el que más nos daña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no guardará silencio cuando sea calumniado, sostuvo sus críticas en contra de la periodista Carmen Aristegui y afirmó que su gobierno garantizará el derecho a disentir.

“Desde luego, esto no significa pensamiento único y es garantizar el derecho a disentir, pero basta de simulación y de hipocresía porque eso es parte del conservadurismo.

“Y yo pues lamento que se enojen, pero ojalá y comprendan que yo encabezo junto con millones de mexicanos un proceso de transformación que a lo mejor no gusta, pero nosotros queremos hasta donde se pueda, ayudar a los pueblos y acabar con la corrupción”, indicó.

En una larga disertación de lo que, en su opinión debe ser el periodismo, López Obrador recalcó que antes los medios de comunicación “destruían”, que una campaña mediática con menos intensidad que la que enfrenta su gobierno acababa con la autoridad, pero ya no, dijo, porque el pueblo “está muy consciente”.

Luego, parafraseando a Salvador Nava, y retomando su propia postura en el sentido de que la prensa debe definirse a favor o en contra del gobierno, el mandatario señaló que el periodismo independiente es el que más hace daño.

“Hay que seguir con la revolución de las conciencias y tratando estos temas y fuera máscaras. Decía el doctor Salvador Nava de San Luis Potosí cuando fue candidato y había dos periódicos, uno abiertamente gobiernista, así como El Reforma supuestamente plural, independiente y decía el doctor Nava el que más nos daña, es el supuestamente independiente y plural porque lo otro ya la gente sabe que es opositor pero el supuestamente independiente, el de la política robalera, ese confunde y engaña a muchos”, indicó el mandatario.

Fue más allá:

“Nada de que somos objetivos. Habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo. ¿Por qué no tomar una decisión? Eso no significa convertirse en aplaudidor del que está en el gobierno, pero no engañar”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario insistió en señalar que en la mayoría de medios de comunicación existe “mucha simulación e hipocresía”.

“Cobraban en el gobierno, ya no cobran, no pagaban impuestos, algunos periodistas cobraban un millón de pesos mensuales, ni en sus mejores tiempos de periodista Gabriel García Márquez llegó a cobrar eso”, indicó.

Dijo que algunos periodistas justifican sus ingresos millonarios argumentando que a ellos, les paga el sector privado.

“Y sí pero ese dinero es porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público, si no, no te pagaran eso que es una inmoralidad”, sostuvo el presidente Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que, en su gobierno, ya no es tiempo para simular y aseguró que la neutralidad en un proceso de transformación, “no aplica”.

“Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha, tizna y que en su reportaje de mi hijo (José Ramón López Beltrán), llegó a decir que era el equivalente de la Casa Blanca y ya tiene tiempo que tiene esa actitud porque simularon por años”, aseguró.

Luego, señaló que en un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, la ética, la honestidad y la libertad.

“Y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad 'se puede y se debe ofrecer hasta la vida' y esto podría ser un referente para el periodismo, la política y para todo”, indicó AMLO y enseguida cuestionó:

“¿Por qué me voy a quedar callado cuando me calumnian? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan y calumnien? ¿Que dañen el proyecto de transformación? Y un periodista de ese equipo, escribió “ya hemos pasado por situaciones así”. La verdad que no porque actualmente se tienen libertades plenas”, aseguró.

Por ello, comentó que en su gobierno no se reprime a nadie y no es lo mismo que en las administraciones pasadas.