Chumel Torres es el nuevo “ideólogo del conservadurismo”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el comediante José Manuel Torres Morales conocido como Chumel Torres se ha convertido en el ideólogo de sus opositores a los que llama conservadores porque ya no les ayuda Brozo el personaje de Víctor Trujillo, el periodista Carlos Loret de Mola, así como los historiadores Enrique Krauze y Hector Aguilar Camín, aseguró.

En la conferencia mañanero, el mandatario aseguró que a sus adversarios no les ha funcionado nada para tratar de desprestigiar a su gobierno.

Enseguida, se refirió al Chumel Torres cómo el nuevo ideólogo del bloque conservador en México.

“Ni conocía yo, no conozco, no lo he visto pero ahora me voy a fijar más en él, que no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, porque ni sabía yo de él, pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo, ni nadie más, nada les funciona, ya es Chumel”, expresó con sorna el tabasqueño.