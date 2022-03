AMLO dice que no acepta el periodismo de Proceso porque "no tiene compromiso" con la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acepta el periodismo que realiza el semanario Proceso porque “no tiene compromiso” con la sociedad y el proceso de transformación en el país.

Dijo que los ciudadanos más avanzados en el país, se limitaban al análisis de la realidad o administrar el conflicto y lo que hizo el movimiento que él encabeza, dijo, fue “luchar por trasformar” la realidad en el país.

“Por ejemplo, algunos medios de comunicación, Proceso , era mostrar, exhibir la podredumbre, pero no cambiar la podredumbre, no transformar”, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que en contraste con lo que hizo el semanario Proceso al documentar la situación en el país desde hace 46 años, su movimiento, la Cuarta Transformación, se enfocó en demostrar que había una realidad de injusticias, opresión y corrupción, así como luchar por transformar esa realidad.

“Entonces, en el caso de Proceso, su planteamiento que es respetable, es decir: ‘somos periodistas’. Yo no acepto ese periodismo, o sea no lo acepto, ¿por qué? Porque no tiene compromiso, porque no es nada más estar administrando el concito, viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto”, sentenció.