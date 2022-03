YosStop ofrece disculpas y borra videos: "sí he sido muy inmadura"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, se disculpó con las personas a las que pudo haber ofendido, les haya causado un conflicto o algún malestar con los videos que llevaba haciendo continuamente desde hace 10 años, antes de su problema judicial con una grabación relacionada con pornografía infantil.

“Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala. Sí he sido muy inmadura y lamentable o afortunadamente he plasmado mi evolución a través de los videos que llevo haciendo durante estos 10 años”, reconoció en un video de 4:44 minutos, publicado en su canal de Youtube.

Sentada en su sillón morado, junto a su perro, señaló que en su canal ha borrado muchos videos que “estuvieron fuera de lugar”, pero dejó otros donde dice cosas con las que ya no concuerda, pero no los quita porque son parte de su crecimiento y evolución.

“Y de eso se trata, de evolucionar, poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar. Quiero que sepan que sí la he cagado, muchas veces, dentro y fuera de los videos. La he cagado, pero no por lo que muchos creen, ni por lo que dijeron e inventaron los medios y otras personas, de mí”, indicó.

Hoffman cree que su peor error ha sido emitir juicios duros hacia personas y hacia sus acciones y, sobre todo, emitirlos con tan solo una pequeña parte de la historia, creyendo absurdamente que, con eso, podía saber la realidad, la cual, añadió, siempre se distorsiona.

“Es imposible saber quién realmente es una persona o por lo que está pasando con tan solo unos fragmentos de video. Uno siempre cree tener la razón, es parte del ego y es una parte humana, pero no es la realidad, no es verdad, no siempre tenemos la razón. No hay verdades absolutas”, admitió.

Reiteró que quería hacer saber a sus seguidores que han cambiado muchas cosas, pero, sobre todo, se reflejará en su contenido.

“Con respecto a mi contenido, lo que principalmente va a cambiar es la forma, no la esencia. La forma de decir las cosas que creo que ahí es donde ha estado mi principal error, porque mi esencia nunca ha sido malintencionada. Al contrario, sí he criticado muchas cosas, pero desde la duda y el cuestionamiento”, sostuvo.

Opinó que siempre quiso sacar un mensaje, en sus mensajes y sus videos, de reflexión, moralejas, cosas útiles, que aporten algo, aunque reconoció que “tal vez” muchas veces no lo logró, se equivocó y los hizo de la manera menos adecuada.

“Pero creo que otras muchas veces si y por eso sigo dedicándome a las redes, no solo porque me gusta y porque me apasiona, sino porque he recibido mensajes de muchos de ustedes, muchas personas, que me han platicado cómo les he ayudado y, de verdad, eso me motiva”, admitió.

Por eso, dijo que se va a enfocar en luchar por ayudar a las personas, a través de sus palabras porque se dio cuenta de que “son poderosas”, pero no solo las suyas, sino de todas las personas, lo cual no tenía idea.

“Sabía que tenía una especie de don de palabra, de hablar, de comunicarme, pero no pensé llegar a este nivel donde, hoy en día, soy y represento un parteaguas en la era digital.

“Y sé que lo primero, el primer paso, es hacerlo consciente y lo segundo es disculparme con todas esas personas que ofendí, que herí de alguna u otra manera, simplemente me disculpo por mis palabras hirientes, por las críticas destructivas que llegué a hacer, por los comentarios fuera de lugar que llegué a decir”, repitió.

Lamentó que, en algún momento, sus buenas intenciones se hayan convertido en algo negativo.

“Al final, creo que cada quién se tiene que hacer responsable por lo que le toca y yo tomo mi responsabilidad en lo único que me toca que fueron mis palabras mal empleadas, pero bueno, una vez haciendo esto, vamos a darle para adelante. Se vienen cosas nuevas, nuevo contenido, nuevos proyectos, libros, podcasts, ayudar a muchas personas y no, no son por obligación, son porque quiero”, no porque la obliga la ley, añadió.