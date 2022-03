Feministas colocan silueta de mujer de acero en la Glorieta de las Mujeres que Luchan (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Alrededor de 200 mujeres pertenecientes a colectivas feministas, familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y violencias machistas se manifestaron este sábado en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde instalaron el jardín de la memoria, un tendedero de denuncias y sustituyeron la silueta femenina de madera por su réplica en acero, que representa a las mujeres luchadoras.

A las 5 de la mañana arribaron las primeras mujeres a la ex Glorieta de Colón. Un grupo de 30 feministas descargaron de un camión sus herramientas, varias estructuras metálicas y la escultura femenina de acero de 2.30 m. con base.

Una hora después, las mujeres arrancaron dos de las vallas que impedían el paso al pedestal para introducir los tubos de los andamios y comenzaron el armado.

Más tarde subieron con ayuda de arneses y desmontaron la silueta de madera que fue colocada el pasado 25 de septiembre, durante las protestas encabezadas por las madres de víctimas de feminicidio y desaparición de sus hijas, así como por colectiva Antimonumenta.

En su lugar colocaron una escultura de mayor tamaño, exactamente de 2. 30 metros de altura y confeccionada de acero con una base metálica color negro.

Al mismo tiempo otras mujeres colocaron las estructuras del Jardín Somos Memoria y el tendedero de denuncias, las cuales fueron fijadas con cemento, con el fin de visibilizar a las mujeres luchadoras: las del pasado, las afromexicanas, indígenas rebeldes, históricas, mujeres desplazadas de Tierra Blanca; sobrevivientes de la masacre de El Charco, Guerrero; mujeres sobrevivientes de Atenco; mujeres artistas y periodistas; luchadoras de la tierra; mujeres del 68; ex guerrilleras de la década de 1970; madres y familiares de Ayotzinapa y madres de colectivas de buscadoras de todo el país.

Algunas artistas se presentaron el colectivo de danza Barro Rojo; Paulina Segura y Argelia Guerrero; Maya Flores; Capuchas Rosas; Norma Silva; Carol Cervantes; Batallones Femeninos; Marie V y otras más.

A las 4 de la tarde fue el turno de cantautora Vivir Quintana y al tiempo que abría su participación con el himno feminista Canción sin Miedo, las mujeres encapuchadas develaron la escultura femenina con el puño en alto y madres luchadoras cantaban con lágrimas y coraje.

Lorena Gutiérrez Rangel pidió justicia para su hija Fátima, asesinada el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México, así como por su hijo Daniel, quien murió años después a causa de una negligencia médica cuando la familia se encontraba desplazada por amenazas que recibieron por señalar a los asesinos de su hija.

Frente al micrófono y a decenas de madres y feministas, Lorena expresó: “le exigimos al gobierno federal que no siga transgrediendo las leyes de nuestro país pretendiendo que no existimos, que esto no está pasando, que no hay feminicidios, que no hay desaparición.

Las cifras de víctimas de feminicidio u desaparición de mujeres y niñas está rebasada. Es indecible lo que está pasando en nuestro país, por eso estoy aquí, para decirles que sí existimos, que aquí estamos, que no pretendan que no nos ven y no nos escuchan.

Esa es la infamia que está cometiendo el gobierno federal y el Estado en contra de nosotras.”

Karen Reyes, madre de Renata Martinely, víctima de feminicidio cuando tenía apenas 13 años de edad, el pasado 29 de noviembre de 2020 en Ixtapaluca, lamenta que “desafortunadamente el caso de mi hija ya está cerrado, detuvieron al feminicida el 26 de diciembre de 2021 y días después fue vinculado proceso. Sin embargo, el 16 de enero de este año lo encontraron muerto en su celda sin que la justicia llegara.”

Sin embargo, Karen afirma que formar parte de esta protesta representa la unidad de todas las mujeres para exigir verdad y justicia para nuestras mujeres, exigirle a las autoridades ya no más desapariciones, ya no más feminicidio”.