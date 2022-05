No me van a intimidar, exclama “Alito” sobre grabaciones difundidas por Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El escándalo de las grabaciones por presuntas aportaciones de Cinépolis a campañas del PRI, tuvieron la primera reacción del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas quien, relacionó el asunto con la votación en contra de la Reforma Eléctrica:

El episodio fue abordado por Moreno Cárdenas, señalando a Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, estado donde él mismo gobernó, retándola a presentarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR), rechazando la veracidad del contenido.

En días pasados Cinépolis también rechazó el contenido de las grabaciones.

Moreno Cárdenas inclusive comparó su caso con el del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, de quien dijo, se encuentra fuera del país por falsas acusaciones y añadió:

“En mi caso, de una vez les digo a esta dictadura corrupta que está destruyendo al país: a mi no me van a intimidar. Yo no voy a salir del país. yo los voy a enfrentar aquí con la Constitución y la firmeza, el carácter y la voluntad”.