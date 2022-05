Layda Sansores denunció a "Alito" por enriquecimiento ilícito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer que ya denunció al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con Carmen Aristegui, señaló que la denuncia es por enriquecimiento ilícito, pero consideró que, conforme avancen las investigaciones, la denuncia podría ir “más allá”, como supuestos delitos de cohecho y asociación delictuosa.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (...); hay que matarlos de hambre".



Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

Indicó que los cinco audios que ha publicado de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, los recibió de parte de gente cercana al político priista y exgobernador de Campeche.

Hay un audio que podría ser importante para la investigación de la fiscalía, pues se habla de un posible acto de lavado de dinero, indicó.

Respecto a los audios que dio a conocer en su cuenta de Twitter, en donde supuestamente se escucha al priista presumir que Cinépolis le dio millones de pesos para una campaña, o que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre, Sansores sostuvo que forman parte de una gran cantidad de pruebas que exhiben actos ilícitos de Moreno.

Señaló que si lo publicado no sirve a la investigación de la FGR, sí servirá para “despertar conciencia” sobre Alejandro Moreno.

“Nosotros aportamos el material que teníamos”, dijo la gobernadora, quien aseguró que casi se termina de integrar la carpeta de investigación.

Al respecto, Moreno aseguró que denunciaría ante la FGR la filtración de audios y acusó de espionaje al fiscal de Campeche, Renato Sales.

¿Qué dijo "Alito" Moreno?

En uno de los audios compartidos por Sansores en su cuenta de Twitter se escucha a Moreno decir:

“Oye, este hijueputa de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijueputa que se pase de verga, una verguiza. ¡Verguiza! ¡Salvaje! Namás (sic) te voy a dar un dato: A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá… Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.

Su vanidad no tiene fin...



A nosotros nos dejaron en la ruina, pero ellos viajaban en aviones privados gastando millones a costa del pueblo.



¡No se vale todo lo que saquearon en #Campeche! pic.twitter.com/J0iOnWUWUA — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

En otro audio, Moreno comentó en una plática con el doctor:

–Y de hoy namás está ésta, ¿verdad? –Le pregunta el médico.

–¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón, ¿verdad? –Respondió Moreno.

–Sí, en los párpados yo digo que ya no se puede.

–¿Qué otra cosa me puedes hacer, mi doc?

–Yo digo que empezar como con un estimulante, como ir pensando esta parte.

–¡Órale! Pónmelo.

–Y esa, que vengas, pos cada mes, si puedes.

–Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Tú me dices.

–Ya empezamos con el primero.

–Sí. Y yo pues ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy, y ya no tiene pedo.

–Órale pues. Te lo va a poner una doctora, pero son como 20 minutos de aplicación ¿está bien?

–Está bien.

–Yo como quiera vengo, ¿eh?

–Ya, ya, no pasa nada, “Papo”.

–Oye, me debes lo de Campeche ¿eh?

–Sí, ya sé, sí quiero ir…

–Pero ya te dije que, mira, tú dime con quiénes quieres ir, cuatro, cinco, yo te pongo mi avión. Vas, llegan, te la vas a pasar de huevos.

–Órale.

–Tengo un depa allá, me dices: “Alito, un jueves, viernes”, tú me... haz de cuenta el lunes.

–Hago publicidad ahí mismo, digo: “Campeche es lo máximo, me tomo fotos…”.

–Tú vas, por ejemplo, tú me hablas, me dices: “Alito, voy con cuatro personas, cinco personas”. Yo te voy a arreglar todo. Tú no te preocupes. Te la vas a pasar increíble.

–Órale.

–Chingón.

–Entonces ya me voy a ir.

–Ya.