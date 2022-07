“Un escándalo”, el caso de García Cabeza de Vaca, dice el titular de la UIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expresó que el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es un escándalo; sobre Genaro García Luna, tienen mucha información, y en cuanto a Alejandro Moreno, dijo que ninguno escapa al monitoreo de bancos y actividades vulnerables.

En torno a si existe análisis de movimientos financieros contra expresidentes, expresó: “No puedo decir que sí y que no”. En específico, sobre Felipe Calderón afirmó que “no tenemos denuncias contra ese señor en la FGR, pero no digo que puede haber o que puede no, porque mis funciones no son discutir esos asuntos y creo que me pueden entender”.

De García Cabeza de Vaca afirmó: “Es un escándalo, jóvenes… No me pregunten de eso, yo fui presidente de la Sección Instructora, no puedo discutir ese caso”.

Aclaró que cuando estuvo en la Cámara de Diputados “yo fui presidente de la Sección Instructora que hizo el desafuero, no puedo estar en el Congreso desaforando y luego en la UIF integrando unas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya antes lo vimos en procedimiento interno. Yo no entro a eso, mucho menos conversar el asunto”.

También expuso que todo lo relacionado con Cabeza de Vaca, en la UIF, lo hacen otros funcionarios, “simplemente por un problema de respeto a uno mismo”.

Del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que, aunque la UIF no hace investigaciones para concluir si sus movimientos financieros han sido irregulares, “ninguno escapa al monitoreo de bancos, de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables”.

Agregó que “nadie, considerado persona expuesta políticamente en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras, y de otro tipo, a las unidades de inteligencia de todo el mundo, son más unidades de inteligencia que países”.

En el caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, “tenemos muchas cosas sobre (Genaro) García Luna, informamos al gobierno no solamente en materia penal, sino en materia civil. Cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en el que el Estado mexicano está reclamando responsabilidad”.

En todos los casos, Pablo Gómez aseguró que “si queremos que haya inteligencia financiera en este país como en otro, entonces las informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas, de lo contrario, sería imposible llevar a cabo la actividad de inteligencia, en lugar de eso sería algo así como la demencia”.