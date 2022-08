AMLO promete incrementar al doble presupuestos de Programas del Bienestar para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana garantiza que no habrá ningún programa social que se quede sin presupuesto.

Pidió a la población que sepan que “los programas de bienestar” van a tener más presupuesto en 2023 y para el 2024 se incremente al doble en el caso de las pensiones a adultos mayores.

“Les informo porque lo hago por convicción, humanismo y sé que lo que estoy expresando les molesta a los conservadores y sobre esto aprovecho para marcar diferencias”, expresó.

Agregó que lo destaca “porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos primero los pobres y el presupuesto se va a orientar de manera preferente a atender a la mayoría de la población y en especial a los pobres”.

En el caso de los recursos para las personas con alguna discapacidad hay acuerdo con algunos gobiernos estatales “y espero que acepte la mayoría, pero ya más de la mitad ya aceptaron que de 29 a 64 personas con discapacidad”, por parte de la Federación se cubren estos recursos solo hasta los 29 años y a partir de los 64 años entra la pensión de adulto mayor.

Indicó que cuando habla de pasar de austeridad republicana a pobreza franciscana se refiere ya solo a que “no debemos relajar la disciplina porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios”.

El presidente dijo que en anteriores administraciones se favorecía a las grandes empresas y no a la población, “son realmente ventajosos abusivos por eso es su coraje (…) era un gobierno mantenido y bueno para nada”.

En este plan de austeridad el mandatario federal indicó que continúa con la idea de presentar una iniciativa para evitar que otros funcionarios ganen más que él, como es el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la gobernadora del Banco de México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el fiscal general de la República, incluso que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Lo voy a hacer (presentar iniciática para tema de salarios), pero hay muchas resistencias. No solo en el legislativo que se ponen en huelga y no ayudan en nada, es también el Judicial y el Ejecutivo, por 36 años de imposición de una política donde se privilegiaba lo particular, el interés personal, las empresas los bancos”, aseguró.

Llamó a cambiar esa mentalidad, “se avanza arriba pero abajo hay obstáculos y si pueden bloquean decisiones. Nada más que yo soy muy perseverante y no me doy por vencido”, concluyó.