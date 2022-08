AMLO minimiza ola de violencia en Baja California: "fue más propaganda"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hechos de violencia en Tijuana y Ensenada, Baja California, “fue más propaganda o sea quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas”.

También reprochó que la reacción de adversarios y la cobertura de medios de comunicación sin duda está exagerada y en torno a un comunicado de organismos empresariales en Sonora, además de la alerta en Estados Unidos de viajes a México por la violencia, “está como montado, es propagandístico”.

El mandatario expuso que esa es la razón “hay gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como hipótesis y no darle tanta importancia, porque hasta en el supuesto de que fuese así, aceptando sin conceder, eso no funciona, qué les va a ayudar a los adversarios, solo que estén muy desesperados, que estén muy molestos, enfurecidos, pero eso es muy irracional, pero además no tiene eficacia porque la gente se da cuenta de todo”.

El mensaje que envió a la ciudadanía de los estados donde se presentaron los hechos, fue “que vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, conservadores corruptos sí ayudan a la propaganda negra”.

Insistió que en el caso de la violencia en Jalisco y Guanajuato “donde hubo más pérdida de vidas humanas, muy lamentable porque fue población inocente, personas que no están metidas en actividades ilícitas, ciudadanos inocentes, fue en Juárez porque ahí sí dispararon a la gente, muy lamentable, no se había dado eso”.

Aseguró que no hay ningún problema mayor en cuanto a la violencia, pero "quieren agarrar esa bandera de la violencia (…) claro, aquí son dos cosas: la realidad y la percepción y ¿Qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo?, la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor, ´qué barbaridad es ingobernable el país´, no es cierto”.

"Estamos actuando de manera coordinada como siempre, eso nos ha ayudado mucho, la Sedena, Marina, la GN, los gobiernos estatales, estamos trabajando de manera coordinada, nada más piensen que a diferencia de antes hay 115 mil elementos de la GN en todo el país, cuando llegué al gobierno la Sedena y la Marina en conjunto tenían 285 mil elementos, y ahora con la GN estamos hablando de 400 mil elementos para cuidar al pueblo, sin violar derechos humanos", aseguró.

En torno al sector empresarial, acusó a Gustavo de Hoyos, “que está en Tijuana, que fue de la Coparmex, y que pertenece al grupo de Claudio X. González, es un promotor de todo esto y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo, y también porque es bastante la propaganda y hay que atajar la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo, hay que atajar. No dejar que corra y hay que informar”.