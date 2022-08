No hay autoritarismo en decreto sobre Guardia Nacional; el Poder Judicial decidirá: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su anuncio de nombrar mediante acuerdo o decreto la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sea autoritario, pues al final el Poder Judicial decidirá si es constitucional.

Aseguró que de cualquier forma enviará la iniciativa al Congreso para que se tenga una reforma constitucional, porque “me preocupa que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo para crear la Guardia Nacional vuelva a como estaba antes”.

También afirmó que la Guardia Nacional seguirá siendo una institución civil, pero dependiente de la Sedena.

Dijo que tiene la obligación moral de defender los intereses de la población, “yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene que la GN quede como una rama de la Sedena para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de seguir garantizando la seguridad pública”.

El mandatario federal expuso que la ruta será enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero seguirá el mismo camino de la ley eléctrica.

“Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá no cobraran, no están trabajando, y todo lo rechazan, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero si podemos tener mayoría de votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y con eso podemos modificar leyes”.

Insistió en que aun así presentarán la iniciativa de reforma constitucional. “Si no se aprueba la reforma constitucional, se va a aprobar la reforma de ley”, confió.

El mandatario adelantó que, como ocurrió con la ley eléctrica, en el caso de la Guardia Nacional la oposición presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender que es inconstitucional.

“Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, así fue cuando la reforma eléctrica”, y recordó la experiencia de la ley eléctrica.

“Sabía que estos legisladores conservadores vende-patria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas públicas de México, ni a la CFE. Iban a defender a las extranjeras, como lo han hecho, a Iberdrola, y no me equivoqué”, reprochó.

El mandatario federal siguió: “Así fue y pensaron ´ya logramos que siga Iberdrola, empresa española, recibiendo subsidio, que le sigamos entregando dinero del pueblo de México y que nos sigan viendo como tierra de conquista´, pensaron ´ya se resolvió´, no. Se presentó la ley, se aprobó la ley y fueron a la Suprema Corte y se resolvió que era constitucional lo que estábamos planteando”.

Aun con esa ruta, el presidente reconoció que en estos casos “no es que no se pueda dar marcha atrás, pero que les cueste más. Toco madera, pero si vuelven estos corruptos, que les cueste trabajo dar marcha atrás”.

Sostuvo que el Poder Judicial es autónomo, independiente y ya no está supeditado a las decisiones del presidente, además de ser el encargado de resolver qué es violatorio de la Constitución.

“No voy a rendirme, nunca me he echado para atrás, si tengo la razón, si estoy bien mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías, vamos para adelante”, sentenció.

Si al final su propuesta no pasa ni por la Suprema Corte, “el día de mañana no puedan decir siquiera es que no se cuidó y se echó a perder la Guardia Nacional, porque debió estar inscrita, dependiendo de una institución fuerte, profesional, como la Secretaría de la Defensa”.