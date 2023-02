Un nuevo imperio de contratismo militar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Esta es la historia de una familia que de vender hilos, colorante y prendas a la industria militar, se ha expandido a la construcción en instalaciones estratégicas y, en unos cuantos años, a la proveeduría de vehículos militares, refacciones para tanques, unidades blindadas y lanzaproyectiles calibre .40 mm.

Patricia Romero Rodríguez y sus hijos encabezan un consorcio que pasó de proporcionarle a la Sedena uniformes a venderle armas de grueso calibre así como tanques y vehículos blindados, entre otras cosas… y ese inaudito cambio de giro ocurrió en la 4T.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a proteger a la Sedena y acusó que el reportaje publicado en la edición 2416 de Proceso, es falso.

“Hoy informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa pero es falso, estoy seguro que es falso, es un invento de la revista”, aseguró el mandatario.

-Están los contratos…

-No, pero eso no implica corrupción, pueden tener contratos pero no implica corrupción pero esto es sensacionalismo puro, amarillismos se va a aclarar pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo que se equivocaron.

Al plantearle que se trata de información que se obtuvo vía transparencia. “Pues sí sí está en transparencia si fuese algo chueco no está en transparencia”, señaló.