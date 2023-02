AMLO pide a García Luna revelar si recibía órdenes de Fox y Calderón para proteger al narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable de vínculos con el narcotráfico, aún tiene la posibilidad de que se declare como testigo protegido “y yo diría, como presidente de México, por el bien del país que ojalá y lo haga”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que podría ofrecer información sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes Vicente Fox como con Felipe Calderón.

“¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos?, porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran porque el operático de ‘Rápido y Furioso’ fue una acción concertada y eso tampoco está”, aseguró.

El mandatario dijo que le llamó la atención que el abogado de García Luna, César de Castro no planteó la posible participación de las agencias de Seguridad en Estados Unidos. “Era elemental para defender a su cliente. Mal abogado”, opinó.

En torno a una extradición a México, dijo que se tendrá que esperar a la sentencia que, sostuvo, puede ir de 20 años a cadena perpetua, “pero es probable que sí puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico, sobre todo en la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno”.

Expuso que independientemente de que García Luna logre la reducción de años en prisión, sus declaraciones ayudarían a que no se vuelva a caer en una relación de complicidad y contubernio que generó daño al país.

López Obrador también consideró que el veredicto en Estados Unidos no incluye a todo el país.

“García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual no somos México, somos representantes de un país, México es un pueblo, no equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México, esos dejarlo de manifiesto, incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México, un juicio así, desde luego falta más, esto es apenas el inicio”, indicó.

También dijo que se trata de una buena contribución, “pero podría ser mayor el aporte porque al final de cuentas lo que debe ser quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción”.