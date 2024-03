“La justicia desapareció”: AMLO insiste en reforma profunda al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “La justicia desapareció” y por eso es necesaria una reforma profunda al Poder Judicial que alcance los planes de estudio, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere una renovación tajante, está muy mal y es un problema estructural, tiene que ver incluso con los planes de estudio, con la formación de los abogados, porque con el modelo neoliberal todo se había individualizado, las garantías o derechos sociales habían prácticamente desaparecido”.

Afirmó que también desapareció el derecho constitucional, agrario y todo se orientó a la esfera mercantil y penal.

“La justicia desapareció, es una paradoja que no se impartiera justicia en el Poder Judicial, una contradicción, por eso hablo de que no le pueden llamar Suprema Corte de Justicia, si acaso, y eso no en lo general, sería la Suprema Corte del derecho, porque en muchos casos es la Suprema Corte de lo chueco, pero que tiene que procurar la justicia”.

El mandatario federal expuso que lo que utilizan de excusa o pretexto son los procedimientos legales, como que no se registró bien el domicilio, la hora, o el que detuvo al delincuente no es el primer respondiente, y refirió que se dan casos como el de la menor de edad que un juez en el Estado de México declaró absolución al agresor sexual porque la niña de cuatro años no expuso de forma correcta el domicilio y la hora de la agresión.

El presidente estuvo de acuerdo en que se diera a conocer el video con los “argumentos” que dio el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela para dejar libre al que la niña de cuatro años señala como agresor sexual.

“Sí, claro que sí, cuidando nada más sobre todo si se trata de menores, pero sí hacer la denuncia, como no, si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto”, dijo el mandatario, e indicó que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dedicará un tiempo para hablar de “todas las excusas que utilizan y dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes del crimen organizado por dinero, por influyentismo, es muy fácil para ellos dar cualquier interpretación”.

También se quejó de la discusión para eliminar la prisión preventiva: “ahora resultan internacionalistas” porque se respaldan en tratados internacionales, “como la OEA dice que no debe existir la prisión preventiva y como México tiene convenios internacionales, la constitución nuestra a la basura”.

Añadió que se han visto “cuestiones gravísimas, como dos ministros cancelan la ley eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores enviado por el Poder Ejecutivo”.

López Obrador insistió en la importancia de abordar este tema porque consideró que es como un ambiente y una práctica que se arraigó y esto tiene que llevar a una reforma profunda que incluya planes de estudio.