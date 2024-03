AMLO defendió a Zaldívar: “Él ha actuado con rectitud siempre”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que ha actuado con rectitud y no tiene nada que temer ante la serie de denuncias que se interpusieron en su contra por los dichos del mandatario federal en los que indicó que en algunos casos intervenían respetuosamente en el Poder Judicial.

“Llevábamos muy buena relación con el presidente de la corte, respetuosa, porque ni él ni yo somos súbditos o vasallos, él es un hombre libre y yo también. Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido”, aseguró.

-¿No tendría nada que temer, entonces, el ministro Zaldívar en ninguna de estas denuncias?

-No, no, no, para nada, nada, nada. Él ha actuado con rectitud siempre, nada más que no se quiso plegar, no se quiso someter, como lo hicieron los otros ministros, a la mafia del poder económico y del poder político.

El mandatario federal consideró importante aclarar lo que declaró en la conferencia del 21 de febrero, aunque primero reaccionó ante uno de los riesgos que ven las legisladoras que pusieron la denuncia en torno a que Zaldívar interviniera en asuntos como los amparos que se oponían a la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía.

Eso sí calienta. No, eso sí vale la pena responderlo porque es muy importante aclarar, porque ayuda”, después envió un mensaje a los jóvenes: “Si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante para poder tener autoridad política”, indicó.

El presidente detalló que con el ministro Zaldívar “había muy buena relación y cooperación en casos que considerábamos fundamentales” y recordó el caso Ayotzinapa cuando sostuvo una reunión con el exministro presidente de la Corte y con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para atender el caso como un asunto de Estado.

Reiteró la confianza que le tenía a Zaldívar por lo que incluso fue a su informe, que aplaudió referir el combate a la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial en general.

Esa situación, dijo, “ya no hace la actual presidenta; al contrario, contrató a gente de García Luna para trabajar en la Corte. Y los jueces, sin ningún tipo de control, hacen lo que les da la gana; pero no sólo los jueces, los ministros violan la Constitución. Entonces, es una relación completamente distinta”.

El mandatario federal negó un mal cálculo al buscar la ampliación del periodo de presidencia de la Corte en manos de Zaldívar, para emparejarlo con su sexenio y así evitar una reforma al Poder Judicial, lo cual no se logró y casi para terminar su mandato vio necesarias dichas modificaciones.

“No, no, no. Es que yo sabía, como todos los ciudadanos, o la mayoría, que ese poder está podrido, predomina la corrupción— hay excepciones, pues, en jueces, en magistrados, en ministros, hay excepciones— y que la mejor manera de hacerlo era que si a mí me tocaba proponer a ministros, ternas, que lo hiciéramos, pero resultó que nos traicionaron, se fueron con el bloque conservador, con los oligarcas”, afirmó.

Con la decisión de los ministros que menciona consideró que ya no tenían la posibilidad de tener a esos elementos para “impedir todas estas barbaridades que han hecho de cancelar leyes pasando por encima del Poder Legislativo, cancelar leyes autorizadas por los diputados y por los senadores”.

Las legisladoras María Elena Pérez Jaén, así como Mariana Gómez del Campo interpusieron denuncias ante la FGR y, antes, el abogado Miguel Alfonso Meza también lo hizo ante la SCJN, en específico por tráfico de influencias, entre otros señalamientos.