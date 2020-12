Sheinbaum exige sancionar a líderes sindicales que convocaron a vacunación en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigentes e integrantes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTG-CDMX), incluidos directivos y administrativos, se aglomeraron en el Hospital Militar de Zona El Vergel, en Iztapalapa, para exigir ser vacunados contra el covid-19, pese a no estar enlistados para recibir la dosis conforme al protocolo.

La convocatoria fallida, hecha por WhatsApp, provocó una protesta que incluyó un bloqueo vial en el Periférico y Canal de Chalco, y obligó a la secretaria de Salud local, Oliva López, ir al lugar para aclarar la situación.

Por su parte, molesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó aplicar una sanción administrativa y penal contra quienes convocaron la asistencia haciendo uso del influyentismo.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección o un comisionado sindical que no esté al frente del covid genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud federal”, soltó.

Y añadió: “Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto, no lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del covid los que van a recibir su vacunación primero y después por edad, como lo estableció el gobierno de México”.

Sheinbaum Pardo sostuvo que pidió a la Sedesa que le diera a conocer los nombres de las personas que convocaron la asistencia y que “de inmediato haya sanciones administrativas”. Agregó que también solicitó “directamente” a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dar el castigo penal máximo.

“No lo vamos a permitir. Aquí se es justo o se es justo. Y aquí la justicia va primero para los que han dado hasta su vida para salvar a las personas que tienen covid”, recalcó.

Finalmente, la jefa de gobierno pidió al personal de salud que denuncien en caso de que se cometa alguna injusticia en su contra, al teléfono 55 4323-6858 o al correo electrónico audienciaspublicas@cdmx.gob.mx.