Piden evitar reuniones familiares por el Día de la Candelaria para evitar nueva ola de contagios en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva encuesta que realizó el gobierno capitalino en los hospitales Covid-19, encontró que 50% de los pacientes considera que se contagió por el contacto con un familiar enfermo (32%) o en una reunión familiar (12%).

Por ello, la secretaria de Salud local (Sedesa), Oliva López, llamó a los capitalinos a no celebrar en familia el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y la tradicional reunión familiar en la que se acostumbra a comer tamales.

“Estamos próximos al Día de la Candelaria. Por favor no bajen la guardia porque si no, vamos a tener de nuevo una ola de contagios. Evitemos la fiesta de la Candelaria y los tamalitos para no tener otro remonte de contagios”, pidió en videoconferencia.