Mala integración de carpeta contra Gutiérrez de la Torre pudo ser por acuerdo político: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró “probable” que en la pasada administración hubiera existido un “acuerdo político” para integrar con irregularidades la carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa.

Luego de que ayer se confirmó que un juez giró una orden de aprehensión contra el expresidente del PRI-DF, este miércoles “felicitó” a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMX) por revisar el caso y hallar “falsedades” en la investigación. Para entonces, al frente de la Procuraduría General de Justicia local estaba Rodolfo Ríos.

–¿Se puede entonces concluir que desde la pasada administración hubo un acuerdo político para defenderlo o un acuerdo político de impunidad para darle carpetazo a la investigación?, le preguntó la prensa.

–Pues, es probable porque había muchas irregularidades en la averiguación previa. No puedo asegurarlo porque no tengo la certeza, no me constan las pruebas. Pero sí es extraño que no estuviera bien integrada y que además hubiera similitud, exactamente declarando lo mismo, todas las víctimas, que fue lo que nos comentó la fiscal general.

Sheinbaum Pardo destacó que cuando Ernestina Godoy tomó las riendas de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, “se dio cuenta que el caso estaba por cerrarse y decidió –con las distintas fiscalías que pertenecen a la Fiscalía General– revisar el caso, para ver si realmente se había llevado a cabo de manera correcta”.

Lo que halló, dijo, “es que había muchas falsedades en todo el proceso, que tenía muchísimos problemas; es todavía averiguación previa de aquel entonces. Y entonces decidió volver a entrevistar –la Fiscalía– a todas las víctimas, porque resulta que las declaraciones de las víctimas eran las mismas en la averiguación previa original”.

Al hacer una nueva revisión, la autoridad habló de nuevo con las víctimas y con los reporteros y reporteras que hicieron la investigación periodística que se difundió en el noticiero de Carmen Aristegui en MVS. “Se hizo una investigación muy, muy profunda y se encontró, de acuerdo con la Fiscalía, pues que merecía orden de aprehensión”.

La jefa de gobierno felicitó a la FGJCDMX por dicha acción “porque va en el sentido de que aquí nadie se escapa de la justicia. Nadie. No porque tengas dinero, no porque tengas un puesto político eso te exime. Aquí la justicia es para todos y para todas. Y, en particular, en temas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres”.