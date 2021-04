Sheinbaum: No queremos que tema sanitario parezca uno electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que en los actos de campaña de diferentes partidos políticos en la Ciudad de México se registran aglomeraciones, no hay sana distancia y muchos asistentes no usan cubrebocas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración no intervendrá con medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, para que no se tome como un tema electoral.

“No queremos intervenir en el proceso electoral. No queremos que haya algún tema relacionado con lo sanitario que parezca que es un tema electoral; entonces, no queremos intervenir en este proceso, a menos que nos lo solicite el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) o el Instituto Nacional Electoral (INE), o el Tribunal”, dijo.

En videoconferencia, la mandataria local reiteró el llamado a respetar las reglas para evitar contagios, pero negó de nuevo una intervención en materia sanitaria:

“Creemos que aquí hay una responsabilidad ciudadana muy importante tanto de candidatas, candidatos, como de la ciudadanía, pero no vamos a intervenir en el proceso electoral de ninguna manera más que vigilando, en la medida de lo posible, que no haya actos violentos y que se lleven con toda libertad las elecciones”.

Sheinbaum Pardo comentó que, hasta el momento, ni el IECM ni el INE le han pedido a su gobierno alguna intervención sanitaria. Y recalcó: “seguimos haciendo el llamado general a que la libertad de las campañas, de la libre expresión y manifestación, siempre ayuden con en el uso de cubrebocas y la sana distancia”.

Ante la pregunta de que, si la autoridad electoral lo pide, su gobierno podría aplicar pruebas PCR a candidatos o a sus equipos de campaña de manera frecuente, la funcionaria aclaró:

“No, más bien que vayan a los quioscos, son gratuitos y son un montón. Ahí con gusto se les va a atender como a cualquier ciudadano. Aquí no hay prioridad para candidatos, la salud es para todos, es un derecho para todos y todas”.