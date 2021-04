No hay elementos "contundentes" para pensar en tercera ola; la CDMX seguirá en semáforo naranja: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por décima semana consecutiva, la Ciudad de México permanecerá en Semáforo Epidemiológico Naranja por covid-19 “Sin bajar la guardia”, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, adelantó que “estamos a medio punto de pasar al amarillo”.

La mandataria aseguró que, dos semanas después de las vacaciones de Semana Santa, hasta el momento no existen “elementos contundentes” para pensar que habrá una tercera ola de contagios por covid-19; pero pidió esperar una semana más y continuar con las medidas sanitarias para prevenir más contagios.

Respecto a nuevas aperturas económicas, el gobierno capitalino añadió que a partir del lunes 19 de abril podrán realizarse exposiciones, bajo las siguientes medidas: 30% de aforo, los sentidos de circulación deben evitar encuentros de frente entre los asistentes, uso obligatorio del sistema QR, privilegiar la venta de boletos en línea, 40 minutos de permanencia y queda prohibido ofrecer productos de prueba, como cosméticos y perfumería, además de las degustaciones.

Y para los restaurantes, se amplió el horario de servicio en interior es hasta las 21 horas, mientras que se mantiene en exteriores hasta las 23 horas y con un aforo de 40%, además del cumplimiento de todas las medidas sanitarias.

A “medio punto del amarillo”

En la videoconferencia de este viernes, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que durante la semana que termina aumentó 2% el número de personas contagiadas con covid-19 que ingresaron a un hospital de la Ciudad de México, lo que equivale a 30 pacientes.

No obstante, aclaró que se continúa en los niveles mínimos de ocupación hospitalaria más baja que ha habido en toda la pandemia. En la CDMX el porcentaje es de 27.45%, con 2 mil 323 personas hospitalizadas, de las cuales 787 están en camas con intubación.

El funcionario consideró que el aumento de 2% en ingresos se podría atribuir a que más gente acudió a una hospitalización temprana por precaución. Todos los demás indicadores, agregó, van a la baja.

“Se cumplen dos semanas después de Semana Santa. El que no se vea ningún repunte es una buena noticia, pero no significa que ya estamos del otro lado”, aseguró García.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agregó: “seguimos a poco menos de medio punto del Semáforo Amarillo, porque prácticamente todos los indicadores disminuyen, al mismo tiempo bajaron urgencias médicas, SMS, eso nos hace ver que hay una disminución, pero tenemos que seguir con las medidas”.

Y recordó que el Semáforo Epidemiológico lo determina el gobierno federal cada 15 días, por lo que hay que esperar a la próxima semana para saber si la capital cambiará de color.

Tercera ola, sin “elementos contundentes”

Cuestionada por la prensa si, con estos indicadores a la baja, se puede descartar la presencia de una tercera ola de contagios por covid-19, Sheinbaum Pardo aseguró:

“Hasta ahora no se ve que vayamos hacia una tercera ola de covid. No tenemos ningún elemento, salvo excepción de, quizá, un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digan que vamos hacia una tercera ola”.

No obstante, aclaró: “esto no quiere decir que no pueda ocurrir, hasta el momento, vamos a esperar todavía esta semana, que todavía podemos tener impactos particularmente de Semana Santa”.

Entonces, insistió en la importancia de que los adultos mayores de 60 años acudan a la aplicación de su segunda dosis de la vacuna contra el virus, y a que toda la población sigamos con las medidas preventivas básicas: uso de cubrebocas, sana distancia y lavado constante de manos; además de evitar grandes fiestas.

Incluso, recordó que, aunque se acercan el Día del Niño y el Día de la Madre, “aún no podemos festejar” para evitar que aumenten los contagios.