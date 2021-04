Ofrecen trabajo a un limosnero y responde: No me place trabajar, yo pido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se hizo viral la respuesta que dio una persona que pide dinero en la calle a un automovilista que le ofreció trabajo: No me place trabajar, yo pido.

“Tengo una chambilla ahí, de limpiar un terreno”, le dijo el conductor de un vehículo al limosnero. “¿No quieres, pues?”, insistió, y aquel reviró: “No me place. No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, me la paso pidiendo, ese es mi rollo. No me place, no, la mera neta no,” se sinceró.

Y si pedía algo para comer, dijo, es porque no se había alimentado en el día.

“Para comer carnal, ahí con lo que puedas ayudar. No he comido nada”, soltó el hombre.

El automóvil insistió: “Tengo una chambilla por ahí ¿no quieres?”. Y aquel respondió: “Es que no puedo, yo me la paso pidiendo”.

“¿Y pa’ chambear? No me pasa”.