Raúl de Jesús, el histórico primer “diputado migrante” de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México en el pasado proceso electoral se eligió por primera vez a un “diputado migrante” para representar a los capitalinos que viven en el extranjero; y los votos favorecieron a Raúl de Jesús Torres Guerrero, candidato del PAN, según el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El joven panista obtuvo 4 mil 883 votos, es decir, 54.8% de los 8 mil 906 votos que enviaron los capitalinos residentes en 46 países. Esa votación es equivalente a más del 70% de las 12 mil 226 personas validadas en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

El “diputado migrante” estará encargado de crear y promover políticas públicas a favor de los capitalinos residentes en el extranjero. Sus atribuciones serán como las de cualquier otro legislador local, aunque algunas iniciativas podría plantearlas mediante plataformas de streaming.

Durante la sesión permanente del Consejo General del IECM, se precisó que mil 556 de los votos fueron recibidos por la vía postal, mientras que 7 mil 350 se emitieron mediante el Sistema de Votación Electrónica por Internet.

Además, se informaron de los resultados de la votación, por las candidaturas de las siguientes fuerzas políticas:

-Raúl de Jesús Torres Guerrero: PAN, 4 mi 883 votos

-Andrea Kat Canto: PRI, 801 votos

-Sandy Choreño Rico: PRD, 308 votos

-Cecilia Miranda Mijangos: PVEM, 74 votos

-Diana Reyes Ángeles: PT, 90 votos

-Beatriz Guerrero Auna: MC, 431 votos

-Verónica Puente Vera: Morena, mil 983

-Mario Francisco Gutiérrez Martínez: Elige, 56 votos

-Nancy Guadalupe Oviedo Camacho: PES, 31 votos

-Armando Tonatiuh Hernández Cuazitl: RSP, 45 votos

-Sergio Roberto Guzmán Rodríguez: Fuerza Por México, 54 votos

El IECM aclaró que las candidaturas no registradas obtuvieron 28 votos y 122 votos nulos. Además, si bien se recibieron mil 563 sobres-voto, en siete de ellas, no contenían boletas, por lo que no se contabilizaron como votos válidos.