Padierna achaca su derrota a la "mafia" de Sánchez Barrios y Gutiérrez de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dolores Padierna acusó a la “mafia” de Diana Sánchez Barrios y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de su derrota en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado domingo 6 de junio.

Denunció que estos personajes se aliaron con el crimen organizado, en específico con la Unión Tepito, para comprar y coaccionar el voto.

En entrevistas y en un comunicado, la candidata de Morena aseguró que tiene indicios que confirman la comisión de dichos delitos electorales en las colonias Roma, Guerrero, Morelos, San Simón, La Ronda, donde incluso se llegaron a utilizar armas para obligar a la gente a votar por el PRI.

Candidata de Morena a esta alcaldía clave para la vida de la Ciudad de México, pues en la demarcación se encuentra Palacio Nacional, la Bolsa de Valores, el Senado de la República y gran parte de la actividad turística, restaurantera y comercial, Padierna Luna consideró que no hay un triunfo limpio en el proceso electoral en la alcaldía, “pues la derecha no gana, si no es con estas maniobras”.

En un comunicado aceptó su derrota y mencionó como factores que impactaron en los resultados de la elección la campaña de odio, el dinero mal habido, la mafia y la compra de votos, entre otros.

Admitió que Morena no desplegó toda su fuerza, ya que tiene alrededor de 250 mil electores muy consolidados y sólo votaron 100 mil. En tanto que el PAN salió a votar y movilizó toda su fuerza y el PRI salió a comprar votos con ayuda de la mafia.

Señaló al priista prófugo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como uno de los operadores de la campaña de la compra y coacción del voto y, en contraste, afirmó que los casi 100 mil votos que obtuvo son genuinos, de gente que quiere el bienestar.

Padierna reiteró que detrás de la victoria de Sandra Xantall Cuevas, están las mafias de Diana Sánchez Barrios y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

“Lamento muchos estos resultados, no por mi sino por la gente que anhela un Gobierno honesto, eficaz, eficiente, que esté al servicio de la ciudadanía”, subrayó Padierna.

“No me preocupa la candidata de la derecha porque sé que no va a poder, no es de aquí, tiene su domicilio en Cuauhtémoc pero no ha recorrido las calles, no conoce a la gente. Es una candidata traída por la mafia, por intereses ajenos y eso es lo preocupante”, puntualizó.