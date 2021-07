Sheinbaum pide a jóvenes no "chapulinear" de alcaldía para ser vacunados contra covid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las largas filas que se han visto en algunas macro unidades de vacunación de jóvenes de 18 a 29 se deben, en parte, a que acuden residentes de otras alcaldías o del Estado de México, con comprobantes de domicilio prestados y hasta “bajados de internet”, de acuerdo con el gobierno capitalino.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aplaudió el entusiasmo de los jóvenes para querer vacunarse, pero les pidió respetar el orden de vacunación por alcaldías para que haya mayor orden, que no se sobrepase la demanda diaria y no se le quite la oportunidad a quienes residen en las alcaldías atendidas.

De hecho, en videoconferencia, adelantó: “Estamos viendo en este momento, para ver si se nos puede adelantar el grupo de vacunas que estaba pensado para la siguiente semana, para que se pueda cubrir la demanda de esta semana”.

“El mensaje es que nos ayuden, todos se van a vacunar, pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para que no lleguemos a una situación de largas filas, largas colas, largos tiempos de espera y que, a lo mejor llegue un momento en que no tengamos vacunas para todos”.

Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), explicó que, en días recientes, el personal de las unidades de vacunación ha detectado que los jóvenes acuden a vacunarse con comprobantes de domicilio que se prestan entre ellos o modificados con Photoshop o bien, que los compran en internet y los imprimen.

Ello, explicó, se ha dado luego de la flexibilidad que el mismo gobierno permitió, en el sentido de presentar cualquier identificación, -no solo el INE donde sí viene el domicilio-, así como comprobantes de domicilio que no estén a su nombre, en la lógica de que, a su edad es probable que aún no tengan propiedades o recibos a su nombre.

Agregó que no solo se ha detectado que los interesados son de otras alcaldías, sino que acuden desde el Estado de México en busca de la inmunización.

GAM, MH y BJ con 50% más demanda

El funcionario mencionó tres casos. El primero ocurrió esta mañana en la unidad instalada en la Preparatoria 9 de la UNAM, a donde llegaron muchas personas de municipios mexiquenses, por lo que se tomó la medida de que solo podrían ingresar quienes llevaran credencial del INE con domicilio en la GAM.

En Miguel Hidalgo, al corte del pasado miércoles en la noche, se vacunaron a 25 mil 275 personas más de las citados, equivalente a casi 50%; en Benito Juárez fueron 25 mil 602 adicionales; en Gustavo A. Madero 34 mil 417 más; en Tláhuac 12 mil 291 más. Por el contrario, en Tlalpan faltaron 11 mil 123 personas frente a lo previsto, mientras que en Iztacalco se registró una demanda “muy en línea con lo que esperábamos ver”.

La respuesta, al menos en Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ha sido tal que en tres días casi se alcanzó a cubrir el 100% de las personas que se registraron en la plataforma. Esta situación no había ocurrido con ninguno de los grupos de edad anteriores.

“Por eso hemos visto mayores aglomeraciones. Las sedes estaban calculadas –como hemos dicho cada semana– con un margen de colchón. Y, por tener ese margen y ese colchón, hemos podido vacunar a todos los que se acercan y nadie se ha ido sin vacunar en los últimos tres días”, dijo.

Y agregó: “Siempre programamos tener un colchón y programamos estar cerca de 110% de cobertura. Si llega 10% más de las personas que esperamos, las podemos atender. Pero es insostenible un esquema en el cual llega 150% de las personas que esperamos; por esta razón, les pedimos de su cooperación”.

Van 8.3 millones de vacunas aplicadas

Clark García agregó que al corte de las 10 horas de este viernes se alcanzó la cifra de 8.3 millones de dosis aplicadas en la CDMX en todos los grupos de edad.

Tan solo con el rubro de los rezagados, implementado hace 10 días, ya se alcanzó la cobertura de 94% en personas de 60 y más, 95% en las de 50 a 59, 84% en los de 40 a 49% -aun falta aplicar segundas dosis en algunas alcaldías y cerca de 80% en los de 30 a 39 para los que esta semana culminó la aplicación de su primera dosis.