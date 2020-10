Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, es nombrado líder del PES en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y quien ha sido señalado de tener una enorme influencia para conseguir contratos de obra pública en el gobierno estatal, será el líder del recién creado Partido Encuentro Solidario (PES) en la entidad, mientras que, a nivel nacional, será Hugo Eric Flores Cervantes, quien renunció al cargo de súper delegado del gobierno federal en la tierra zapatista.

La información surgió del primer Congreso Nacional Ordinario de esa fuerza política celebrado este domingo.

El hermano del gobernador ha sido señalado en diversas notas periodísticas como el “hombre fuerte” de la administración de Blanco Bravo, pues los funcionarios en posiciones encargadas de licitaciones, son muy cercanos al hermano del exfutbolista.

Por lo pronto, en Morelos, el Encuentro Solidario tiene una especie de contraparte en el local Partido Encuentro Social, que dirige el diputado federal Jorge Arguelles Vitorero. De acuerdo con Flores Cervantes, Ulises Bravo será el encargado de dirigir el proceso de elección de candidatos a las posiciones federales en juego el próximo año, básicamente cinco diputaciones federales, mientras que Arguelles Vitorero se encargará de dirigir el proceso de elección de candidatos a 36 alcaldías y 20 diputaciones locales.

Se eligieron los comités directivos estatales del Partido Encuentro Solidario y toman protesta. #elPESvive juntos construimos democracia #TodosPorMéxico pic.twitter.com/e1cgIjfFIv — Partido Encuentro Solidario (@PESNacionalMX) October 25, 2020

Durante su participación en el Congreso, Flores Cervantes afirmó que “el PES no tiene, nunca ha sido, no desea ser dirigido por organizaciones, órdenes o ministros de culto, ya sea católicos, musulmanes, judíos o evangélicos. No es obligatorio para militar en el PES profesar una religión o si quiera ser un creyente, para mencionarlo en concreto, ser evangélico”.

Aseguró que en el PES “no somos derecha, pero sí defenderemos los valores de la familia y si eso nos hace de derecha, pues lo aceptaremos. Ya hemos dicho que estamos a favor de la reconciliación nacional y de promover valores universales, si eso nos hace de derecha, pues díganos que somos de derecha. Pero si nos van a definir por la importancia que vamos a dar a los que menos tienen, para moderar la opulencia y nos colocan en la izquierda, pues que lo digan”.

El Congreso se realizó en las instalaciones del Frontón México y fue transmitido por plataformas digitales a las 32 delegaciones en el país.