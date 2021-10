Samuel García recibe "jalón de orejas" y anuncia apertura total de primarias públicas

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).– El gobernador Samuel García reveló que la secretaria de Educación estatal Sofialeticia Morales, le dio “un jalón de orejas” y le indicó que la apertura de los las escuelas de nivel básico debe incluir también a las públicas y no solo a las privadas, como lo anunció la semana pasada.

Por esta llamada de atención, este domingo dio a conocer que a partir del lunes la totalidad de los 6 mil 88 planteles de inicial, preescolar, primaria y secundaria podrán tener clases presenciales al 100%, si cumplen los protocolos básicos de prevención de contagios de covid-19.

Al hacer una exposición del plan de regreso masivo, Morales Garza explicó que se recomienda que en el interior de los salones se formen burbujas de estudiantes, con grupos de no más de seis, para que ellos interactúen durante la clase e incluso durante el tiempo de descanso

Si en esta burbuja resulta un caso sospechoso se puede aislar únicamente a ese núcleo pequeño de alumnos, para que el resto del salón continúe con sus rutinas.

Como parte de la educación socio-emocional, en la que deben enfocarse los maestros, se debe atender en los alumnos la pedagogía de la emergencia, para observar cómo pueden exteriorizar la angustia de los 18 meses de confinamiento, que inició en la entidad el 12 de marzo del 2020, explicó Morales, especialista en temas de educación.

García recordó que el jueves anunció que los planteles públicos podían abrir en su totalidad y los oficiales solo a la mitad, pero después fue reconvenido por su secretaria de Educación.

“Ya tuve mi primer jalón de orejas. Me dijo Sofíaleticia: ‘No, señor, no puede dar un trato diferente. Hay suficientes escuelas públicas listas y dignas y si cumplen el protocolo también ahí pueden regresar los niños’. Entonces, no hay distinción. Es un regreso voluntario. El estado hace todo para tener listos los planteles y quien decide es la familia”, dijo, sobre el ciclo escolar que inició el 30 de agosto.

Morales Garza mencionó que el regreso a los planteles de profesores y personal administrativo es obligatorio, pues a partir del lunes todos deben atender sus asuntos relacionados con las clases desde las escuelas mismas.

En el estado hay mil 250 escuelas privadas y 4 mil 838 públicas. El 18.4% de ese total tienen clases presenciales o mixtas, equivalentes a 15 mil, de un millón de alumnos de nivel básico.

Pedirá más vacunas

García Sepúlveda anunció que la próxima semana viajará a la Ciudad de México para entrevistarse con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para pedirle una mayor cantidad de lotes de vacunas contra coronavirus para el estado, buscando la reapertura económica total, pues hasta ahora apenas la mitad de la población cuenta con el esquema completo.

Señaló que el programa de vacunación transfronteriza ha sido un éxito con 44 mil adultos y 5 mil 500 adolescentes de entre 12 y 17 años inmunizados. Las rutas son de Monterrey hacia McAllen y a Nuevo Laredo, donde los nuevoleoneses pueden vacunarse en el lado texano.

Dijo que las autoridades de Salud federal de Estados Unidos autorizaron ahora que los adolescentes de Nuevo León sean vacunados también en Laredo y no solo en la otra ciudad, como había ocurrido desde que iniciaron las caravanas de autobuses, en agosto.

Este domingo fueron reportados en la entidad 343 nuevos contagios y 21 defunciones.