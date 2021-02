El Bronco rechaza inscribirse para recibir vacuna contra covid-19

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón rechazó inscribirse en la plataforma federal de adultos mayores que recibirán la vacuna contra el covid-19, debido a que considera que esa lista es elaborada con motivos políticos.

Así lo afirmó el secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, quien dijo que recientemente preguntó al mandatario de 63 años de edad si se anotaría en la lista nacional de quienes serán inmunizados, y éste le aseguró que no lo haría.

“Lo que me dijo (el gobernador) hace unas semanas, cuando vio el tema de la inscripción y la burocracia que existía, dijo: ‘Yo no me voy a inscribir a la plataforma del gobierno federal’, porque lo vio como un tema político. Y me dijo que no se inscribiría para la vacunación de adultos mayores”.

En la conferencia de prensa diaria para actualizar las cifras del coronavirus en el estado, De la O reconoció que el sistema se ha mejorado, luego de que inicialmente pedía a las personas su credencial de elector y una fotografía, lo que él cuestionó por su carga electorera.

“Qué bueno que se ha ido perfeccionando, porque el objetivo principal es el paciente, vacunarlo. Tener orden, control, disciplina, y cumplir con toda la estrategia de vacunación, trabajar en equipo”, soltó el funcionario estatal, quien también ha cuestionado la inscripción por tratarse, subrayó, de un trámite politiquero.

Desde que inició la pandemia, “El Bronco” ha cuestionado el manejo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de la crisis epidemiológica, al afirmar que ha repartido recursos para combatirla utilizando criterios políticos, y aseguró que a Nuevo León lo ha tratado con injusticia, al darle menos atención que a otros estados, aunque es de los que más aportan a las arcas federales.

Rechaza NL reapertura de escuelas

Nuevo León no permitirá que planteles escolares públicos o privados reabran prematuramente para clases presenciales, debido a que las condiciones de contagios por covid-19 no lo permiten, afirmó De la O Cavazos, en respuesta a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que anunció el reinicio de clases, el lunes 1 de marzo, en sus 8 mil planteles afiliados en todo el país.

“Vamos a esperarnos. Hoy no es momento de volver a clases presenciales. Si bien hemos conseguido disminuir los contagios y hospitalizaciones, en ocasiones tenemos muchos casos y en otras ocasiones disminuyen. Vamos a ir considerándolo semana tras semana, viendo el comportamiento epidemiológico, y se tomarán decisiones que permita el consejo de seguridad en Salud, pero en este momento no es conveniente”, afirmó.

En cifras acumuladas, este lunes se registraron en la entidad 31 fallecimientos por coronavirus, con lo que suman 8 mil 727, así como 189 contagios, para un acumulado de 164 mil 573.