Arrecian ataques entre candidatos a la gubernatura de Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- Las descalificaciones y ataques entre los candidatos a la gubernatura arreciaron este martes. En un spot que empezó a difundirse esta mañana, la candidata de Morena, Clara Luz Flores Carrales, lanzó acusaciones contra los priistas Francisco Cienfuegos, aspirante a la alcaldía de esta capital; Adrián de la Garza, candidato a gobernador, y Rodrigo Medina, jefe del grupo político de los anteriores.

Al mismo tiempo, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, acusó a Flores Carrales de un acto de corrupción --en el que supuestamente también participó su marido, Abel Guerra, exalcalde de Escobedo-- en la compra de un terreno municipal cuando ella era alcaldesa.

En el spot televisivo, la expriista Clara Luz Flores arremetió contra Cienfuegos, De la Garza y Medina por una antigua acusación de despojo de terrenos que nunca fue debidamente aclarada.

A cuadro, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, cuestiona: “Adrián, ¿ya se te olvidó lo de Mina, el monumento a la corrupción de los Medina y Cienfuegos? ¿Ya se te olvidó o no viste cuando engañaron a los ejidatarios de Mina y les quitaron su patrimonio? A ti se te olvidó, a Nuevo León, no”.

Luego pregunta dónde están los resultados de la investigación y cuestiona a De la Garza Santos, procurador de Justicia de la entidad cuando se dio a conocer el escándalo inmobiliario, en el sexenio pasado.

Flores se refirió a la compra, en 2015, de 2 mil 430 hectáreas, pertenecientes a 420 ejidatarios, en el Ejido las Ventana, del municipio de Mina, 50 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo con los afectados, vendieron los terrenos a una persona identificada como Héctor Martínez, del Grupo Kalos, quien a su vez los vendió a Humberto Medina Ainslie, padre del entonces gobernador priista, y a dos hermanos de éste, Alejandro y Humberto, así como a Cienfuegos Martínez.

En aquella denuncia, Imelda Alejandro, quien en aquel tiempo era diputada local panista, dijo que les darían 131 mil pesos de anticipo por los terrenos y posteriormente 20 mensualidades, pero eso no se cumplió.

En el tiempo en que el Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Congreso local investigar la compra de los terrenos, el entonces diputado priista Francisco Cienfiuegos, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, desechó el expediente al señalar que no podía proceder, como pedían los afectados, para que fuera separado del puesto el titular de la Sala 20 del Tribunal Superior Agrario, Claudio Aníbal Vera Constantino, quien certificó la transacción. Pero no se pronunció sobre el tráfico de influencias que también se señalaba en la denuncia.

En conferencia de prensa, este martes, Flores Carrales acusó a De la Garza Santos de abstenerse de investigar al exgobernador Rodrigo Medina.

“A Nuevo León no se le olvida que, como procurador, no hiciste nada, Adrián. Que protegiste a Rodrigo Medina y a Francisco Cienfuegos, que los dejaste que se llevaran todo, no sólo que le arrebataran los terrenos a la gente de Mina. Los dejaste que se llevaran nuestra esperanza”, señaló la ahora morenista.

De la Garza respondió esta tarde, durante un acto de campaña, que la acusación de Flores es porque está desesperada, debido a que va rezagada en los sondeos de intención rumbo a las elecciones del 6 de junio.

“Ya todos sabemos que está desesperada. Clara está echando mano de lo que sea. Es un tema que no me va a distraer. Vamos a seguir haciendo propuestas, como siempre lo he hecho”, dijo, sin aclarar los señalamientos.

Cienfuegos, en compañía de De la Garza, sostuvo que ya explicó que no tiene propiedades en Mina: “En 2017 entregué un documento en el que no tengo ni un solo metro cuadrado de propiedad en el municipio de Mina, y en aquel tiempo la autoridad correspondiente lo dio a conocer mediante un documento oficial. Son acusaciones sin fundamento, actos desesperados”.

Clara Luz y los terrenos de Escobedo

En medio del escándalo que Clara Luz Flores resucitó de los terrenos de Mina, el también candidato emecista Samuel García entró a pelea.

En el municipio conurbado de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales fungió tres veces como alcaldesa y antes lo fue su marido, el priista Abel Guerra Garza, quien también estuvo en el gabinete del gobernador Natividad González Parás, junto con Rodrigo Medina.

En un video que grabó durante un recorrido de campaña, García Sepúlveda acusa a la pareja de haberse “embolsado” 15 millones de pesos en la adquisición irregular de unos terrenos en territorio escobedense.

“No nos olvidamos (…) del Grupo Medina, pero tampoco de los terrenos de Escobedo, con los que tú (Clara Luz) y tu esposo Abel Guerra se embolsaron 15 millones. Un ciudadano de Escobedo decidió regalar al municipio unos terrenos para mejorar la vialidad y áreas verdes. Y tu esposo, con un prestanombres, en la empresa Inmobiliaria 754, durante tu trienio hicieron un enjuague”, dice el candidato de MC. Y precisa que posteriormente vendieron ese inmueble y se apropiaron de la cantidad señalada.

Luego acusa a Flores Carrales de “escupir hacia arriba” al acusar a Adrián de la Garza, pues “los dos son lo mismo”.

En 2015 el diario El Norte publicó que el terreno cedido en 2011 fue comprado después por el municipio que encabezaba la alcaldesa Clara Luz Flores, entonces del PRI, y después adquirido por Inmobiliaria 754, en la que el esposo de la alcaldesa, Abel Guerra, aparecería como socio dos años después.

En su momento la pareja fue acusada de lucro indebido mediante el uso de información privilegiada, alteración de documentos y falsedad, pero no se sabe si hubo investigación.

Hasta esta tarde Flores no se pronunció sobre el señalamiento de Samuel García.