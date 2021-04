Registro de candidaturas, "una etapa que no fue fácil para Morena": Vladimir Parra

COLIMA, Col. (apro).- El diputado local Vladimir Parra Barragán, presidente del Consejo Político estatal de Morena, afirmó que en la definición de las candidaturas a diputaciones y alcaldías de ese partido prevaleció, en la mayoría de los casos, el trabajo de base, los principios y la trayectoria de lucha de cada aspirante.

Sin embargo, aceptó que las condiciones “permitieron que algunos perfiles ajenos a nuestra lucha histórica también obtuvieran espacios”.

Expuso: “Hay, sin duda, claras y preocupantes excepciones, sin embargo, a mi parecer son pocas en comparación con lo que lamentablemente acontece en otros estados de la República, y el avance es mucho en comparación con las condiciones de nuestro partido en 2015 y 2018”.

Aunque no lo señaló de manera expresa, Barragán se refirió con eso a los casos de personajes priistas incluidos en algunas candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales, que despertaron inconformidades entre morenistas de la entidad.

En un mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de su partido, el también candidato a diputado federal por el Distrito I dijo que con el registro de candidaturas locales “se cierra una etapa que no fue fácil y que no estuvo libre de contradicciones, pero en la que muchos perfiles que venimos del movimiento logramos obtener las representaciones que, si el pueblo de Colima así lo decide, nos permitirán llegar a espacios de toma de decisiones para avanzar con el proceso de transformación que vive nuestro país”.

Vladimir Parra llamó a los morenistas a “avanzar hacia el futuro: ahí donde el movimiento no logró triunfar tenemos que seguir fortaleciendo la organización, la formación y la conciencia para sujetar a las autoridades que serán electas por Morena a un proceso de fiscalización, de rendición de cuentas y de transparencia, por un lado; y por el otro, comenzar a preparar el terreno para que en los próximos procesos electorales la selección de cuadros provenientes de las bases sea indiscutible”.

Por su parte, la alcaldesa de Manzanillo con licencia, Griselda Martínez Martínez, quien obtuvo la candidatura para buscar la reelección, convocó a no dejar de luchar, a quienes “han empujado la transformación en los diferentes municipios del estado, y por primera vez habían aspirado a un cargo y quedaron fuera”.

A través de un mensaje en Facebook, Griselda Martínez, quien proviene de la lucha social de izquierda, pidió a la militancia morenista concentrar los esfuerzos en mantener a Manzanillo como “la trinchera de la lucha en Colima y seguir empujando desde aquí la cuarta transformación; que no nos roben el sueño de un Colima para todos y un país con justicia y libertad”.

Indicó: “Sólo los cobardes dejan de luchar, y nosotros somos más que valientes; quizá se ha perdido una batalla, pero las luchas por las transformaciones se hacen con cargos y sin ellos, y ustedes lo saben bien”.

Entre los precandidatos inconformes se encuentra Héctor Jesús Lara Chávez, exaspirante a la candidatura a diputado local por el Distrito XI, de Manzanillo, quien anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Estado el registro de Francisco Rubén Romo Ochoa, quien en 2015 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal del puerto y ahora fue postulado por Morena a legislador por ese mismo distrito.

En entrevista con el portal Manzanillo News, Lara Chávez calificó como “indignante desde el punto de vista ciudadano” el resultado de la selección de candidaturas locales en Morena.

En relación con el procedimiento de selección, dijo que los directivos partidistas “en ningún momento se dignaron siquiera a hablarme para darme los buenos días, tengo la duda fundamentada de que no hubo encuesta, de que esto fue de dedazo, como se dice coloquialmente, por eso impugnaré, porque me siento pisoteado en mis derechos”.

Otro de los inconformes es Jesús Eduardo Bravo Delgado, exprecandidato a diputado local por el Distrito VII, del municipio de Villa de Álvarez, quien se quejó: “lamentablemente la dirigencia del partido en Colima y en México decidieron ‘imponer’ candidatos a modo, sin cumplir con la convocatoria interna de precandidaturas de Morena”.

Puntualizó: “En Colima no se puede hablar de transformación y de cambio, si al interior de Morena no hay democracia; mucho menos puede decirse que es el partido del pueblo, cuando vemos que no se tomó en cuenta al movimiento social de izquierda”.