Samuel García niega que su papá esté huyendo y lo muestra en video

MONTERREY (apro).- Samuel García Sepúlveda, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), difundió esta tarde en redes sociales un video en el que muestra a su papá mientras come en su despacho, con lo que refuta una versión que señala que había huido luego de acusaciones públicas de relación con delincuentes.

En la videograbación de escasos 12 segundos, que publica en su cuenta de Facebook, aparece Samuel García Mascorro, a quien el mismo abanderado emecista sorprende en un momento que parece ser su hora de comida, mientras se apresta a degustar sus alimentos, en la esquina de un rincón de su oficina.

“Dicen que anda huido… Dicen que andas huido y te agarré comiendo”, comenta el candidato quien sostiene la cámara. Su padre lo encara mientras sostiene un frasco de salsa.

En la explicación del video, García Sepúlveda atribuye a su contrincante priista Adrián de la Garza la versión que señala que había dejado la entidad.

“Adrián: cuando fuiste alcalde de Monterrey, te salías al gimnasio a mediodía. Hoy, en tu inmensa desesperación, dices que mi papá anda huyendo del país. Ahí lo tienes: como lo recuerdo desde niño, trabajando de lunes a sábado de 8 a 8. Ni a comer sale mi papá”, escribe.

Después Samuel hijo publicó, en la misma red, una captura de pantalla con un mensaje de Whatsapp, que identifica como noticia falsa, en la que se afirma que García Mascorro huyó del país por acusaciones en su contra de lavado de dinero del narco.

“¿Cómo ven, raza? Ahora hasta sin papá me dejaron. Ese Adrián anda muy desesperado. Ayúdenme a denunciar toda la guerra sucia que sale del búnker de PRI y a que su familia y amigos no caigan en la trampa, pero no se les olvide, tranquilos, la vieja política ya se va”, expone el abanderado de MC.

El martes, Adrián de la Garza Santos acusó a Samuel García Sepúlveda y a su padre de lavar dinero a través de la adquisición de tres departamentos de lujo, mediante la forma de dación de pago, un método que usan los delincuentes para ese delito.

Hoy, el candidato de MC respondió que esos bienes le fueron entregados por el empresario local Javier Garza, de Gentor, a cambio de un adeudo de facturas por los servicios que le presó el despacho Firma Jurídica y Fiscal SC.