Encañonan y asaltan a candidato del PAN-PRI-PRD a alcaldía de Fresnillo

ZACATECAS, Zac., (apro).- El candidato de la coalición “Va por Zacatecas” del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Fresnillo, Javier Torres, denunció que fue interceptado por un grupo armado cuando realizaba campaña junto con su familia y su equipo de campaña por comunidades del municipio; fue despojado de una camioneta.

Torres compite por la presidencia municipal contra Saúl Monreal Ávila, quien busca la reelección al frente de la alcaldía y quien es hermano del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y del candidato a gobernador de Zacatecas, David Monreal.

En una conferencia de prensa que ofreció este martes, el propio candidato narró el asalto por parte de cuando menos cuatro hombres armados, cuando regresaba a la cabecera fresnillense después de un recorrido por comunidades, cerca de las 21:00 horas del lunes.

Torres iba al frente del convoy del equipo de campaña en su camioneta rotulada; detrás iba otra camioneta conducida por su esposa y con algunos integrantes de su familia, entre ellos la madre del propio candidato, y después otros vehículos con sus colaboradores.

Al circular a la altura del entronque hacia la localidad de México Nuevo -en camino a la cabecera de Fresnillo- una camioneta blanca se atravesó para cerrar el paso frente a la camioneta que conducía su esposa, por lo que él también se detuvo y descendió de su vehículo.

“Logro ver que le cierran el paso, descienden personas armadas, encapuchadas; yo bajo del vehículo. Baja una persona (de la camioneta blanca), me apunta con un arma larga y me dice que me quede ahí. Yo me identifiqué, pensé que iba por mí”, contó.

Los encapuchados obligaron a bajar del otro vehículo a su esposa y quienes la acompañaban. Luego, uno de los asaltantes subió a esa misma camioneta.

“Alcancé a escuchar uno de ellos decirle a otro que también se llevara la camioneta gris (la que conducía el candidato), pero su interlocutor se negó por los rótulos con la propaganda del abanderado de “Va por Zacatecas”.

Los delincuentes optaron por llevarse sólo una camioneta del convoy de Torres, y huyeron rumbo a Valparaíso.

“Mi mamá estaba fuera de sí. Al llegar a Fresnillo di parte del suceso al 911; parte de mi equipo que se había quedado a recoger sillas y lonas en el último evento, vieron pasar mi camioneta (la robada) hacia esas comunidades”, dijo.

Este martes fue presentada la denuncia penal por el robo.

“Javo” Torres -como se promueve el candidato a alcalde- dijo haber hablado con su familia después de lo ocurrido y en conjunto decidieron que continuará en la contienda electoral.

“No he dormido, platiqué toda la noche con mi esposa, con mis hijos, acerca de la responsabilidad que tengo en estos momentos. Y platiqué también con mi equipo” y acordaron continuar en campaña.

Aunque reconoció que hay temor después de este asalto. “El que nada debe, nada teme, estoy haciendo una campaña propositiva”, aseguró.

Si bien no ha considerado pedir seguridad a las autoridades, sí ha tomado ya algunas medidas inmediatas para disminuir el riesgo.

“Tengo confianza en las autoridades, espero las investigaciones. No tengo ninguna amenaza previa. La seguridad debe ser para la vida cotidiana de los fresnillenses y no de los candidatos”, puntualizó.