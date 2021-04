"Va por Colima" reparte candidaturas entre familias y grupos de poder

COLIMA, Col. (apro).- Entre familias y grupos de poder, la coalición “Va por Colima”, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, repartió las principales candidaturas a ayuntamientos, así como a diputaciones locales y federales, de acuerdo con las listas presentadas por los partidos y aprobadas por los organismos electorales.

Uno de los casos más llamativos fue la postulación de Hilda Lizette Moreno Ceballos, hija del exgobernador Fernando Moreno Peña, como candidata a diputada local por el distrito VI, cuya demarcación incluye el municipio de Cuauhtémoc y la parte norte de la capital del estado, única posición legislativa de mayoría que no ganó la coalición encabezada por Morena en 2018.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, de la que egresó en 2003, Moreno Ceballos se encuentra afiliada al PRI, pero no había participado antes en cargos de elección popular. Aunque su candidatura es apoyada por los tres partidos de la coalición “Va por Colima”, de manera inexplicable su propuesta provino del PRD.

Su padre, Fernando Moreno, es el jefe del Grupo Universidad, quien impulsó la candidatura de la exsenadora priista Mely Romero Celis a gobernadora del estado y la de Héctor Magaña Lara, expresidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), a diputado local por el Distrito VIII, con sede en Villa de Álvarez.

Margarita Moreno González, presidenta del patronato del DIF estatal y cuñada del actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, fue postulada a la presidencia municipal de Colima.

Pero eso no es todo, pues el esposo de Margarita Moreno, Carlos Arturo Noriega García, quien hasta hace unos días despachaba como secretario de Planeación y Finanzas en el gobierno peraltista, fue colocado en el primer lugar de la lista de candidaturas del PRI a diputaciones locales de representación proporcional.

Mientras tanto, las principales candidaturas de la coalición que le correspondían al PAN se las repartieron los grupos que encabezan el diputado federal Jorge Luis Preciado Rodríguez y el exdiputado local Pedro Peralta Rivas, este último primo del gobernador priista José Ignacio Peralta.

Preciado Rodríguez, quien en 2015 fue candidato del PAN al gobierno del estado, esta vez se quedó con la candidatura a la alcaldía de Manzanillo, aunque su postulación fue impugnada por su compañera de partido, la diputada local Grettel Culin Jaime, quien argumentó que “el proceso de selección fue discriminatorio al no incluir a quienes no forman parte de la Comisión Permanente Estatal”, y aseguró que Preciado no cumple con el requisito de tres años de residencia previa en el municipio.

Sin embargo, tanto el órgano interno del PAN como el Tribunal Electoral del Estado (TEE) avalaron su registro.

Jorge Luis Preciado colocó nuevamente como candidata a diputada local, en el segundo lugar de la lista de representación proporcional, a Dania Ivette Puga Corona, la mujer que en 2009 también aspiraba a una curul y fue sorprendida sustrayendo cosméticos sin pagar de una tienda de autoservicio.

Ante el escándalo, en esa ocasión la dirigencia del PAN intentó sin éxito retirarle la candidatura, que ya estaba registrada en el cuarto sitio de la lista plurinominal. Aunque no logró acceder desde un principio, Dania Ivette Puga asumió como propietaria el último mes de la legislatura, en septiembre de 2012, cuando la diputada Patricia Lugo pidió licencia para asumir una diputación federal.

En las elecciones de 2018 Puga Corona otra vez fue incluida en la lista plurinominal del PAN, en tercer lugar, pero fue excluida después de las críticas generadas en los medios de comunicación, lo que generó la molestia de Preciado Rodríguez, quien dijo que Puga “es una de las militantes más trabajadoras que tiene el PAN”, y lamentó que cada que se postula “van y la descalifican por (…) un asunto de hace diez años”, pero consideró que “no es por ella, sino porque es gente muy cercana a mí”.

También en 2018 Preciado catalogó como “parte de las descalificaciones” las referencias tomadas del libro ‘Las manos sucias del PAN’, de José Reveles, quien documentó la implicación de Dania Puga en un presunto desvío de 275 millones de pesos de un programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a favor de la campaña de Felipe Calderón en 2006, situación en la que también se vio involucrado el propio Jorge Luis Preciado.

En este proceso electoral de 2021, además de ubicar a Dania Ivette Puga en una posición muy cómoda de la lista plurinominal, Preciado Rodríguez logró dentro de las negociaciones de la coalición que el propio PRI incluyera en el segundo lugar de su lista de representación proporcional a Irma Zulema Cobián Chávez, quien fue su suplente cuando él ocupó la senaduría en el periodo de 2012 a 2018.

Por su parte, el exdiputado Pedro Peralta Rivas logró colocar en el primer lugar de la lista plurinominal local al exdiputado Crispín Guerra Cárdenas, en tanto que para la diputación federal del primer distrito, con sede en la capital del estado, promovió al exdiputado local Riult Rivera Gutiérrez.

La exdiputada local Julia Licet Jiménez Angulo, expresidenta estatal del PAN, también allegada de Peralta, fue ubicada en el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados federales de la Quinta Circunscripción Plurinominal.