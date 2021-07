Vinculan a proceso a los nueve que liberaron la camioneta involucrada en caso Camargo

MONTERREY, NL (apro).- Dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías municipales de Escobedo fueron vinculados a proceso en relación a la entrega indebida de una camioneta asegurada que, posteriormente, fue localizada en el municipio tamaulipeco de Camargo, con 19 migrantes calcinados en su interior.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía especializada de Control Regional, delegación Nuevo León, procedió contra estos servidores públicos por ser presuntos responsables del delito contra la administración de justicia.

Un juez de distrito, en funciones de juez de control, determinó la vinculación a estos servidores públicos, debido a que la camioneta Toyota donde el 22 de enero fueron encontrados los cadáveres, en el poblado Santa Anita, había sido previamente asegurada en un operativo de rescate a migrantes.

En esa ocasión, los elementos de Migración encontraron en una casa del municipio de Escobedo a 66 extranjeros hacinados y listos para ser transportados, se presumía, a Estados Unidos.

Precisa la FGR en relación a la vinculación: “Cabe mencionar que los hechos están relacionados con el hallazgo de una camioneta, la cual estaba asegurada por el INM en Nuevo León desde el pasado 6 de diciembre, misma que fue devuelta por los servidores públicos federales y posteriormente localizada calcinada en el estado de Tamaulipas, y en cuyo interior se encontraron 19 cuerpos, entre ellos personas de origen extranjero”.

No se ha aclarado de qué manera fue asegurada la camioneta Toyota encontrada en el exterior de la casa y la forma en que fue entregada.

Quedaron sometidos a proceso los elementos de la delegación en Nuevo León del INM, Jesús R. y Abraham A., así como los uniformados escobedenses Adalberto T., Julio G., Beatriz M., Juan C., Francisco R., Eulalio C. y Baltazar C.

“Por tales hechos, el Juez otorgó la vinculación antes referida y a la vez concedió el término de tres meses para la investigación complementaria”, concluye el comunicado de la Fiscalía General de la República.

Luego del hallazgo de los cadáveres, 12 policías del llamado Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de Tamaulipas, fueron detenidos por presuntamente haber asesinado a balazos a estas personas, la mayoría procedentes de Centroamérica.