El CJNG desmiente su retirada de 14 municipios de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de tres días de enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados en diferentes puntos del estado de Michoacán, ahora aparecieron mantas con un mensajes presuntamente firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los que anuncian que no se van a retirar.

En las mantas, el CJNG asegura que es falso que se retiren de los municipios “donde tenemos presencia”: Zitácuaro, Tuxpan, Ocampo, Áporo, Angangueo, Jungapeo, Senguio, Maravatío, Contepec, Tlalpujahua, Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro, Queréndaro e Indaparativo, “así como pueblos circunvecinos”.

Asegura que emitieron este mensaje tras “las múltiples llamadas que ha recibido la población por parte de la Familia Michoacana, liderada por ‘Lalo Mantecas’ alias ‘El 100’, en compañía de los hermanos Correa de Ciudad Hidalgo”.

En dichas llamadas, agrega el mensaje, están “haciéndole creer a la población que nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, vamos a dejarles las áreas, que nos vamos a retirar”.

Considera lo anterior como “una total mentira” porque “nosotros sí estamos sentados en los pueblos y no nos vamos a retirar, así que todos los municipios ya mencionados queden por enterados que la plaza tiende dueño; que no los engañen, población”, dicen los mensajes que también circulan en las redes sociales.

Además, recomiendan a transportistas y vendedores de pollo de la zona que “no paguen cuota ni alconien para esas lacras que no tienen nada, no se dejen engañar. Nosotros no ocupamos de cobrar cuotas, aquí hay huevos y dinero” (sic).