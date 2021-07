Muere vocalista de la banda La Acelerada tras balacera en pleno evento en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Alrededor de las 21:30 horas del viernes 16 de julio, mientras cantaba en un salón de fiestas en el municipio San Luis Río Colorado, Sonora, el vocalista de la banda sinaloense “La Acelerada”, Néstor Valdez, fue víctima de una balacera al interior de la fiesta privada.

De inmediato fue trasladado al Hospital de Mexicali, Baja California, pero falleció.

Su esposa, Ivonne Jiménez, escribió este lunes en Facebook: “Día uno sin un amanecer sin tu mi amor!!! No sabes cómo me ISO falta tu repegón de la mañana, tus buenos días, tu beso, me aras bastante falta, te amaré siempre, nos quedamos con muchos planes, pero sé que todo se ara mi amor porque tú lo que querías.

“Te mando un beso grandote hasta el cielo, te me fuiste muy pronto, pero Dios sabe cuándo nos vamos, ¡¡como siempre me decías!! Y me decías échale ganas xk (sic) eres una mujer fuerte, pero sabes algo, tú me estás mandando fuerzas, ¡¡esas que le echaste en todo el camino!! Gracias por todo lo bueno que me dejaste, por todo lo que me enseñaste, me trataste como se de tratar a una mujer. Gracias, gracias hasta donde quiera que estés mi vida. Tú sabes que yo te año y quiero que sepas que voy a salir adelante por tus hijas y tu Jr (sic)”.

En Banda La Acelerada y San Luis estamos de luto, EPD #Nestor_Valdez

Trascendió que sus compañeros de la banda sinaloense “La Acelerada” confirmaron el deceso en redes sociales y le dedicaron un mensaje donde lo trataron como “exvocalista”.

El periódico Zócalo y El Universal publicaron el mensaje: “Descanse en paz el músico Néstor Valdez, ex vocalista de Banda La Acelerada, quien colaboró con nosotros en la grabación del video ‘Te vas a arrepentir’, de Alex Inda, nos unimos en su dolor, sin una alguna una lamentable pérdida, pronta resignación para sus compañeros, amigos y familia”.