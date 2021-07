Usar mujeres para defender criminales "son actos de intimidación que incitan al odio": saxofonista

OAXACA, Oax. (apro).- La saxofonista María Elena Ríos Ortiz consideró que “el movimiento para defender a criminales” que organizó la familia de Juan Antonio Vera Carrizal, quien ordenó un ataque con ácido en su contra, el 9 de septiembre de 2019, “son actos de intimidación que incitan al odio”.

La artista mixteca cuestionó la marcha para la que fueron acarreadas decenas de mujeres que pidieron la libertad del exdiputado del PRI y empresario gasolinero, porque “esto que están haciendo –apuntó-- son actos que incitan al odio, en contra de mi familia y mi persona, quienes a lo largo de casi dos años hemos sido y somos víctimas; en este feminicidio en tentativa, lo único que he solicitado es justicia y legalidad”.

En un comunicado resaltó que la familia de Vera Carrizal y de Juan Antonio Vera Hernández --quinto implicado en el ataque en su contra, quien se encuentra prófugo y por el cual las autoridades ofrecen un millón de pesos-- “pretenden de una manera soberbia, impositiva y violenta colocarse como un movimiento para defender a criminales”.

Es totalmente reprobable, dijo, “uniformar las distintas necesidades de sus empleadas para que protesten, pasando por encima de su dignidad como mujeres, así como también la violencia que ejercen en contra de las y los menores, quienes fueron obligados a asistir y exponer su vida y salud en la manifestación”.

Añadió: “No era mi deseo subirme a una tarima para pelear la razón, porque la tengo; las pruebas me respaldan y las autoridades están obligadas a detener al quinto criminal que intentó quitarme la vida con ácido, un acto que, además de ruin, es en todo su esplendor cobarde”.

Sin embargo, agregó, “hago este comunicado porque no toleraré actos de intimidación y violencia en contra de mujeres, niños y medios de comunicación”, en alusión a la amenaza que hizo Roberto Vera Carrizal al reportero Ernesto Rojas Ayuzo, a quien lanzó: “Cuidado con lo que hablas porque te va a cargar la verga”.

La saxofonista mencionó que los delincuentes “están tan acostumbrados a los excesos que pierden la línea de la realidad y lo no permisible; dentro del mar político y económico en que navegan se toman la libertad de cambiar de por vida las distintas realidades que ahora obligatoriamente tenemos que vivir cientos de mujeres en Oaxaca y en todo nuestro sangriento país”.

Mencionó que los actos de ayer en la ciudad de Oaxaca son constitutivos del delito de discriminación (Artículo 412 bis del Código Penal del Estado) y “atentan contra los derechos que tengo como víctima”. (Artículo 20 apartado 6 de la Constitución mexicana y artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los consagrados en la Ley de Víctimas y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia).

Y resaltó la labor de un verdadero movimiento feminista donde “no necesitamos uniformarnos, ni acarrearnos para resonar la fuerza que nos caracteriza, porque nos tomamos de las manos con amor y respeto para dignificar nuestra lucha social”.

Remató: “Rechazamos cualquier tipo de intimidación y amenazas de muerte en contra de nuestros compañeros comunicadores por parte de la familia de mis agresores. Si eso se atreven con ellos en público, ¿a que más no se volverían a atrever conmigo y mi familia? Es por ello que los responsabilizo directamente si algo nos llegara a pasar. Ya bastante he tenido con que me cambiaron la vida y tenga que pasar por procedimientos médicos que además de dolorosos parecen interminables”.

Ríos Ortiz dijo que espera que a la brevedad sea detenido el quinto implicado en el intento de feminicidio en su contra, porque “la procuración de justicia no se negocia bajo ningún tipo de presión social o manifestaciones”.