Samuel García acusa a sobrinos de exsecretario general de Gobierno de millonario fraude a Isssteleón

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador electo Samuel García Sepúlveda denunció que dos sobrinos de Manuel González Flores, exsecretario general de Gobierno, incurrieron en un fraude por 520 millones de pesos en perjuicio del sistema de seguridad social estatal Isssteleón.

Mediante un video que publicó en redes sociales, el emecista señaló enfadado que había encontrado durante la transición el desfalco millonario que le dejará un enorme problema de los servicios médicos para los servidores públicos de la administración que recibirá en octubre.

“Unos desgraciados, porque no tienen otro adjetivo, sobrinos del exsecretario general (de Gobierno), Manuel González amañaron una licitación que me va a dejar un litigio de 520 millones de pesos. No entiendo, y discúlpenme, doctores, cómo se les ocurre ponerse a robar en el Sector Salud en época covid”, dijo García en el video.